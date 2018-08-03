《神州縱橫－凌昆》國際形勢有利中國抗美

《神州縱橫》最近中美貿戰繼續向深化及廣泛發展，反而關稅戰因要等候美國出招而暫無大

事。重點轉到兩方面：貨幣戰和美國與其他國家貿易戰進展對中國的間接影響均值得探討。



＊美國反被圍攻＊



日前歐盟主席容克訪美與特朗普取得一些經貿議題共識，歐美將暫不徵收新關稅，並籌劃開

展雙邊的零關稅、零補貼及零非關稅壁壘等「三零」談判，從而緩和了緊張關係。此外美國又放

言要與日本談雙邊自貿協議，和盡快達成北美自貿新協議。在這情況下出現了歐美聯手抗中、美

日歐圍攻中國、組建經濟北約及經貿八國聯軍等傳言，實際上不值一哂。歐美協議實質上只是意

向書，要落實困難重重，唯一即時積極因素是暫不擴大貿戰規模（但已打的仍繼續打）。且協議

須得２８國認同，而法國總統馬克龍即表反對，指美國若不取消鋼鋁關稅則不談，而不少評論媒

體還引用中美談判美方出爾反爾為例。中國提出重開談判要解決信用問題，看來其他國家亦有同

感。另一矛盾是農業，歐盟尤其法國表明談判不包括農業，但特朗普卻說包括。日本與美國矛盾

亦深，之前美國退出ＴＰＰ日本力挽不果。美國要與日本談雙邊自貿協議，以便迫日本接受在農

業、汽車等方面更多讓步。但日本副首相兼財相麻生已明言不會與美簽自貿協定，指這對日不利

。同時，德國財長訪日尋求籌建多邊貿易聯盟來共同抵制單邊主義，亦即德日聯手抗美。歐盟日

本與加、墨、韓等國又宣布籌組汽車貿易聯盟，共研反制美國可能出台的汽車關稅措施。



＊歐日等無理由聯美抗中＊



從上述可見歐美日間難達經貿協議，被圍攻的是美國而非中國。中國號召世貿成員維護多邊

機制反擊單邊行動，看來正得到廣泛的行動迴響。中國的強力反制以身作則起到示範及鼓舞作用

。特朗普推行孤立主義策略也很有成效：美國正被孤立！歐盟的動向至為重要。歐盟明言在中美

貿戰保持中立，但由於身受其害不約而同與中國各自抗美，乃不聯手而聯手。歐盟日本等在此時

更無理由與美聯手抗中，因為：（一）在美國打壓下更要抓緊中國這個大市場。（二）收獲中美

貿戰紅利。中國禁制美國產品入口將給其他國家帶來新商機。歐洲在飛機、汽車及農產等方面機

會尤多。日本在汽車及電子等方面亦如是。（三）尋求中國合作改革世貿。歐盟已宣出初步方案

並獲中國認可，雙方將設工作組繼續協調。總之，今後中日歐間因共抗美國合作機會很多，中國

抗美得道多助維護全球化的龍頭地位更顯，國際形勢正向有利中國方向發展，但中國也要就改革

世貿作更多研究及國際聯繫工作了。《資深評論員 凌昆》

