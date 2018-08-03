《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３２２，至去年５月３１日以
來最低，較上個交易日貶３８０點子。
受隔夜美元大升影響，離岸人民上日（２日）幣暴瀉至６﹒８８水平收市，較前一個交易日
跌５８４點子。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨向下，大幅低開２７１點子，報６
﹒８５７１，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３００，開市後亦跌穿６﹒８６，低
見６﹒８６０３，至逾１４個月低位，跌逾３００點子。
離岸人民幣跌勢則略有緩和，目前在６﹒８７水平爭持，倒升約６０點子。（ｋｌ）
03/08/2018 09:37
【聚焦人幣】人民幣即期開市大跌２７１點子，報６﹒８５７１
《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３２２，至去年５月３１日以
來最低，較上個交易日貶３８０點子。
受隔夜美元大升影響，離岸人民上日（２日）幣暴瀉至６﹒８８水平收市，較前一個交易日
跌５８４點子。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨向下，大幅低開２７１點子，報６
﹒８５７１，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８３００，開市後亦跌穿６﹒８６，低
見６﹒８６０３，至逾１４個月低位，跌逾３００點子。
離岸人民幣跌勢則略有緩和，目前在６﹒８７水平爭持，倒升約６０點子。（ｋｌ）
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