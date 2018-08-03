【聚焦人幣】人幣即期暴跌後急彈，收跌３２０點子報６﹒８６２０

《經濟通通訊社３日專訊》中美貿易戰升級加上美匯指數持續向上，均對人民幣匯率構成下

行壓力。在岸（ＣＮＹ）及離岸人民幣（ＣＮＨ）午後隨著Ａ股急跌暴瀉，分別跌穿６﹒８９及

６﹒９１關口，雙雙創逾１４個月低位，之後跌勢略為喘定。其中，在岸人民幣１１分鐘內急彈

４８５點子，疑似國家隊資金入市維穩。

在岸人民幣今早跟隨隔夜離岸人民幣及中間價向下，大幅低開２７１點子，報６﹒８５７１

，開市後迅即跌穿６﹒８６、６﹒８７兩個關口，午後隨Ａ股急跌而加速轉弱，最低見過

６﹒８９６５，暴跌６６５點子，創逾１４個月新低。不過，之後在短短１１分鐘內急彈４８５

點子，抽高至６﹒８４８０，為日內最高位，其後再反覆回落，最終收盤報

６﹒８６２０，跌３２０點子，續創逾１４個月新低。

離岸人民幣繼上日（２日）重創近６００點子收市後，早段跌勢曾經有所緩和，惟其後隨著

在岸人民幣開市後下跌，午後進一步跌穿６﹒９、６﹒９１關口，低見６﹒９１２０，亦創逾

１４個月低，跌２９２點子，之後再跟隨在岸人民幣回升，目前在６﹒８９爭持。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８３２２，至去年５月３１日以來最低，較上個交易日貶

３８０點子。

交易員表示，中國商務部上日強硬表態加劇市場擔憂情緒，中美貿易戰升級持續拖累人民幣

匯率，而美匯指數向上亦加劇人民幣跌勢，短期人民幣料仍承壓。又指，監管部門目前並未明顯

釋放穩定匯率信號，匯率下跌亦可緩解外部壓力，認為投資者應對人民幣超預期下跌有心理準備

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