【愈窮愈買】３億人爭「剁手」山寨貨，拼多多揭中國收入消費真相

《經濟通通訊社記者俞瑾３日報道》康師博、粵利粵、紅午、雷碧；小米視界、創維先鋒、

松下智能、ＳＨＡＡＳＵＩＶＧ……就是這樣一家充斥山寨、「李鬼」的電商平台，卻用不到３

年時間一舉完成納斯達克上市、ＧＭＶ（網站成交金額）突破千億（人民幣．下同）目標，坐上

僅次於阿里、京東的中國電商第三把交椅。

上周五（７月２７日）登陸美股、市值一度近２９０億美元的「拼多多（ＰＤＤ）」，標榜

「山寨不是假貨」、「高性價比」的超現實商業奇蹟背後，是另一個生活於大城市中的人們想像

不到的「貧窮」中國。面對負評聲音愈演愈烈，拼多多股價周三（１日）一度破發，但其８０後

創始人黃崢卻指，「負面消息對銷售額沒影響，可能還提高了。」



＊高清電視４８８元，低到你不信＊



從創立到上市，阿里（ＢＡＢＡ）、京東（ＪＤ）用了十幾年；同樣是突破１０００億元

ＧＭＶ，阿里、京東分別用了１０年、６年。被黃錚稱為「Ｃｏｓｔｃｏ（美國收費會員制倉儲

超市）和迪士尼結合體」的拼多多，截至７月的活躍買家數高達３﹒４４億，相當於每４個國人

就有１個使用。

「拼得多，省得多」、「拼就要就要拼多多，天天隨時隨地拼多多」……低到你不信的價格

，加上第二大股東騰訊鼎力相助的微信快捷入口，據說許多大爺大媽每早必做的事情之一就是，

刷最新便宜貨、發起團購、把拼單鏈接發給微信裏的親朋好友、拼單成功等收貨。」

就這樣，大到４８８元的「高清」電視、３４８元的雙門冰箱、４９元的遙控電扇；小到

６９元的「緬甸翡翠」、２９﹒９元的兩瓶裝「法國紅酒」、９﹒９元的４０卷裝衛生紙……源

源不斷地送到中國的三四線城市和農村。



＊月入兩千七，即跑贏８０％國人＊



中國電子商務研究中心監測數據顯示，拼多多用戶中６５％來自三四線城市，一線城市用戶

佔比不到７﹒６％。信奉「一分價錢一分貨」的城裏人無法理解近乎滑稽的山寨貨為何動輒有幾

十萬訂單，如同美團老闆王興不經意揭露的內地擁有大學本科學歷人口僅４％般震撼。

諮詢公司麥肯錫曾雄心勃勃展望，到２０２０年，７６０萬戶中國家庭對全球奢侈品消費的

貢獻將達萬億元人民幣，但另一組來自國家統計局的統計年鑒數據似乎更「貼地」，８０％內地

居民年人均可支配收入低於３２０００元。換言之，倘若你的月均到手收入超過２７００元，就

可能已經跑贏８０％的中國人。

３００元起步的口紅、５０００元起步的手機、１萬元起步的出國遊、１０萬元起步的汽車

……身邊所見和互聯網展示的「日常」，原來只是中國真實消費圖景的「錯覺」，實際的全國居

民年度人均食品煙酒、衣著、生活用品及服務三大類消費支出僅５１５１元、１２０２元、

１０４３元，難怪拼多多創始人黃崢周二（７月３１日）堅稱，「廣大人群對白牌（山寨貨）有

需求。」



＊社會消費力漸萎，礙製造業升級＊



強調「錯位競爭」的拼多多，赫然揭開「消費升級」繁榮下，貧富懸殊愈來愈大的事實－－

內地堅尼系數在經歷連續７年下跌後於２０１６年再次攀升，去年達０﹒４６７，進一步偏離警

戒線０﹒４水平。

據民政部統計，截至第一季，全國接受最低生活保障、特困人員救助供養等社會救助的人數

超過５８５８萬人，幾乎相當於每２個國人就有１個赤貧。

與傳統觀點認為貧富懸殊是經濟發展的必然結果不同，ＯＥＣＤ的最新研究指，貧富差距愈

大，就愈拖累整體經濟增長。具體到消費，可能表現為高端消費品價格上漲、供應短缺，而低端

消費品則價格疲弱、產能過剩。

國家統計局公布的５月社會消費品零售總額增速僅得８﹒５％，不僅低於預期，更錄自

２００３年５月以來的１５年最低，意味著社會消費能力正逐漸萎縮。

拼多多如一面照妖鏡，折射出國民收入分配和消費趨勢的怪現狀之餘，山寨貨供銷兩旺，更

阻礙當局倡導的製造業升級，亦打擊試圖證明中國尊重和加強保護知識產權的努力。坊間形容，

相比至今仍名列美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）「２０１７年惡名市場報告」

（Ｎｏｔｏｒｉｏｕｓ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｒｅｐｏｒｔ）的淘寶，拼多多可謂更明目張膽「大

量販售侵權產品」。是造富神話還是一地雞毛，不得不提及被稱為拼多多「幕後教父」的段永平

。

