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即市新聞

03/08/2018 10:14

《權證紅盤－朱紅》騰訊（００７００）何時扭轉弱勢？

　　《權證紅盤》昨日（２日）港股跌至１０個月以來的新低，最多跌７６２點，低見
２７５７８點，而成交就上升至１０７２億元。跌市成交大，並不是好兆頭。中美貿易糾紛升級
，美國總統特朗普考慮提高對２０００億美元中國進口商品加徵關稅利率，由之前建議的１０％
，提高至２５％，而公眾諮詢期因此延長至９月５日。本周市場的焦點放在騰訊（００７００）
，騰訊在短短一周內跌了１０％，從３８０元跌至３４０元，不少４００元附近行使價的騰訊認
購證，已經跌至低於０﹒０１元，導致發行商無法開價。當然，如果有留意筆者上一篇的建議的
騰訊認沽證的朋友，回報在６０％左右。
　
　　過去一周窩輪市場資金主要流入，有２﹒２億元流入窩輪市場，有３９００萬元流出。在流
入的資金中，第一大流入的是騰訊認購證，有８６００萬元。第二大流入的是恆指認購證，有
２３００萬元流入。第三大流入的是永利澳門（０１１２８）的認購證，有１１００萬元流入。
第四大流入的是碧桂園（０２００７）的認購證，有１１００萬元流入。第五大流入的是騰訊認
沽證，有１０００萬元流入。
　
　　至於上周資金流走方面，資金主要從流出恆指的認沽證，有１６００萬元。第二大資金流出
的是金蝶（００２６８）的認購證，有５５０萬元。而第三大流出的是舜宇光學（０２３８２）
認沽證，有４００萬元流出。
　
　　到底騰訊跌夠了嗎？記得曾經聽過一個前輩說過：任何一個股票，就算是垃圾股，跌到一定
的時候，也有值得留意博反彈的時候。如果騰訊回彈至３６０元，走勢或會轉好。騰訊將於８月
１５日公布業績。如果投資者看好騰訊，可留意騰訊認購證１２５８１，行使價３６８元，今年
１０月到期，實際槓桿約１１倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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