《權證紅盤－朱紅》騰訊（００７００）何時扭轉弱勢？

《權證紅盤》昨日（２日）港股跌至１０個月以來的新低，最多跌７６２點，低見

２７５７８點，而成交就上升至１０７２億元。跌市成交大，並不是好兆頭。中美貿易糾紛升級

，美國總統特朗普考慮提高對２０００億美元中國進口商品加徵關稅利率，由之前建議的１０％

，提高至２５％，而公眾諮詢期因此延長至９月５日。本周市場的焦點放在騰訊（００７００）

，騰訊在短短一周內跌了１０％，從３８０元跌至３４０元，不少４００元附近行使價的騰訊認

購證，已經跌至低於０﹒０１元，導致發行商無法開價。當然，如果有留意筆者上一篇的建議的

騰訊認沽證的朋友，回報在６０％左右。



過去一周窩輪市場資金主要流入，有２﹒２億元流入窩輪市場，有３９００萬元流出。在流

入的資金中，第一大流入的是騰訊認購證，有８６００萬元。第二大流入的是恆指認購證，有

２３００萬元流入。第三大流入的是永利澳門（０１１２８）的認購證，有１１００萬元流入。

第四大流入的是碧桂園（０２００７）的認購證，有１１００萬元流入。第五大流入的是騰訊認

沽證，有１０００萬元流入。



至於上周資金流走方面，資金主要從流出恆指的認沽證，有１６００萬元。第二大資金流出

的是金蝶（００２６８）的認購證，有５５０萬元。而第三大流出的是舜宇光學（０２３８２）

認沽證，有４００萬元流出。



到底騰訊跌夠了嗎？記得曾經聽過一個前輩說過：任何一個股票，就算是垃圾股，跌到一定

的時候，也有值得留意博反彈的時候。如果騰訊回彈至３６０元，走勢或會轉好。騰訊將於８月

１５日公布業績。如果投資者看好騰訊，可留意騰訊認購證１２５８１，行使價３６８元，今年

１０月到期，實際槓桿約１１倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

