《精心傑作－溫傑》貿易戰籠罩股市，國策利華潤水泥（１３１３）

《精心傑作》中美貿易戰硝煙再起，在中美有機會開展新一輪談判之際，美國威脅對中國加

徵進口貨品總值２０００億美元的關稅，由原定的１０％加至２５％，以此向北京施壓。同時，

美國商務部周三（１日）以國家安全為理由，宣布對４４家中國軍工企業進行技術封鎖。受貿易

戰可能升級影響，中港股市應聲下挫。本周前四個交易日恆指均錄得下跌，周四（２日）失守

２８０００點大關，並再創今年調整以來新低。內地股市同樣不濟，上證指數再度跌穿２８００

點，逼近上月低位。



＊港股短期考驗２７５００點支持力＊



美國科技股於高位升勢受阻，本港科技股同樣受影響。騰訊（００７００）本周持續弱勢，

曾低見３４０元水平，進一步拖累指數跌幅；舜宇光學（０２３８２）、瑞聲科技

（０２０１８）亦錄得顯著跌幅。碧桂園（０２００７）本周再出現施工事故，加上內地繼續加

強房地產調控，碧桂園本周前四交易日累計下挫超過１５％，同行業股份萬科企業

（０２２０２）、融創中國（０１９１８）等亦明顯受壓。部分紙業類股份出現逆市上升，理文

造紙（０２３１４）、玖龍紙業（０２６８９）股價表現搶眼。

恆指再度回落並失守２８０００點，技術走勢顯得不樂觀。加上中美貿易戰升級如箭在弦，

同樣不利大市基本面，亦影響投資者入市意欲，料短期指數仍有機會進一步向下，並考驗

２７５００點水平。個股方面，投資者可關注受國策推動，從而帶動產品需求的華潤水泥

（０１３１３）。



＊潤泥受惠內地「更積極」財政政策＊



中美貿易戰陰霾揮之不去，水泥板塊在國策扶持下，走勢不俗。早前國務院常務會議提出實

施「更加積極」的財政政策，並大力推動國家的基建投資。受消息提振，基建鐵路股從低位大幅

反彈。而水泥作為基建投資的主要原材料，基建投資增速回升，水泥需求亦有望向上。因此，近

日基建股當炒，水泥股也走勢強勁。

華潤水泥業務主要覆蓋廣東及廣西，是華南地區最大的水泥企業。受惠於大灣區基建建設，

華南地區的水泥價格年初至今有穩步上升的趨勢。內地嚴格執行環保政策，水泥產量因受環境保

護措施而受到控制。產量減少，但需求不變的大前提下，推升到水泥價格。加上自第二季起，行

業開始踏入旺季，水泥價格的升幅自然更加明顯。集團早於６月發盈喜，預期今年首６個月半年

盈利按年顯著增加，主要因期內水泥產品的售價較高。據了解，集團的水泥產品於今年首五個月

的平均售價為３８７﹒４元人民幣，相對去年同期上升３３﹒４％。



＊潤泥現價市盈率比海螺折讓近兩成＊



估值上看，華潤水泥現價市盈率（ＰＥ）１２倍，相對同業海螺水泥（００９１４）現價

（４９﹒３港元）市盈率１４﹒３倍，折讓近２０％。早前集團公布，以先舊後新的方式折讓近

一成配售４﹒５億股，配股消息令股價一度失守７元關口，惟隨後成功觸底反彈，並陸續收復多

條平均線，即使近日市況反覆，股價仍穩守多條平均線上。憧憬即將公布的中期業績理想，相信

股價升勢未完。建議現價買入，目標為歷史高位１０﹒３８元，失守前底６﹒８９元即止蝕。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》（筆者並無持有上述股份）

