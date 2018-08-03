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即市新聞

03/08/2018 10:42

【年金解惑－專訪】富通：為產品增添彈性吸年輕客，將推即享年金

　　《經濟通通訊社記者陳佩珊３日報道》自從政府公布推出終身年金後，不少保險公司亦搶灘
推出私營年金，富通保險的年金產品推出逾兩星期，富通保險首席產品總監楊娟接受本通訊社訪
問時表示，近期有更多年輕客向公司查詢年金產品，希望能夠愈早為退休籌劃，未來亦會推出即
享年金，配合不同年齡層的需要，期望年金業務佔比逐步提升。
　　楊娟表示，愈來愈多人討論年金，加上人口老化問題將趨嚴重，退休保障市場存在缺口，雖
然年金相對其他保險產品而言未必是最熱賣，但相信市場對年金的興趣會日益提升，目標年金佔
公司整體保險業務佔比達１０至２０％。

＊旗下即享年金回報冀高於公共年金＊

　　對於公共年金開始認購後，反應似乎未算熱烈，她認為，可能是因為公共年金彈性不足，提
早退保將造成財務損失，而且投保人若在回本期前不幸身故，亦不能全數取回本金，這些因素都
令長者卻步。
　　不過她透露，不少人向公司查詢即享年金方案，因此公司計劃於８月中宣布推出一筆過付款
的即享年金產品，目標回報率高於政府的４厘，保障至８８歲或１００歲，無論何時退保，均可
取回本金的１０１％，但實際詳情仍有待公布。她不擔心公共年金銷情會影響私營年金市場，因
為退休需求是實際存在，市民每到５０歲必定需要思考退休問題，若果產品設計有突破並能迎合
需求，相信仍會受市民歡迎。

＊暫緩繳交保費選項提高彈性＊

　　不少人認為股票或基金有機會提供較高回報，但她提醒，這些投資並非保本，而年金則保本
之餘亦可有回報。她建議年輕人提早開始為退休儲蓄，可以令日後的負擔愈少，不過，要如何部
署投資策略仍需視乎客戶的風險接受程度及負擔能力，難以定立一個人人適用的準則。不過，年
輕人在選擇私營年金時，應留意相關計劃的靈活性，因為年輕人或需要籌備學業、結婚或買樓，
若果計劃可提供暫緩繳交保費的選項，或會更合適。
　　雖然現時市面上的私營年金產品不少，但楊娟強調，富通的產品特色是提供靈活彈性，倘若
投保人士突然周轉不靈，短時間內無能力繳付保費，則可申請保費假期，兩年內均可暫緩繳交保
費，但仍維持保單生效。

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