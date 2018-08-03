【匯控預測】分析料今年未必再加碼回購，建議買入價７２元

《經濟通通訊社記者陳佩珊３日報道》光大新鴻基財富管理策略師溫傑向《經濟通通訊社》

表示，匯控（００００５）首季列帳基準除稅前收入增長６％，較市場預期低，乃由於期內支出

增加１３％，拖累利潤下滑。不過，環球經濟上半年保持平穩增長，料匯控第二季收入按年可保

持平穩增長，按季則輕微上升。

他表示，從已公布業績的花旗及美銀分析，兩間銀行次季收入均按季微跌，但花旗亞洲收入

增長理想，而匯控主要業務在亞洲，料同樣受惠於亞洲的增長動力，預期次季收入介乎１３８至

１４０億（美元．下同）。在收入錄得輕微增長的基礎上，加上上半年息口趨升，料次季列帳基

準除稅前利潤有機會達５５億元以上。



＊今年料只回購２０億美元＊



匯控於２０１６及２０１７年的回購規模分別為２５億元及３０億元。他認為，集團首季已

宣布進行不超過２０億元的股份回購，目前股價表現已較大程度好轉，料２０億元將成為今年唯

一一次股份回購。

至於資本水平方面，集團目標２０１８至２０２０年期間的普通股權一級比率（ＣＥＴ１）

將企穩於１４％以上，預料次季ＣＥＴ１為１４﹒５％。

他認為，匯控股價將於７２元見初步支持，阻力位則處於７９元附近。除非次季業績超預期

，否則建議買入位為７２元。

