《日入而息》人幣跌不停，港股穿二萬八，五連跌累挫１１２７點



《今天重點》﹡港股穿二萬八，五連跌累挫１１２７點曾創十個月低

﹡人民幣即期開市大跌２７１點子，報６﹒８５７１



《即日市況》﹡港股窄幅上落，全日軟３８點收２７６７６連跌五日，成交８８２億



《深滬股市》﹡滬綜指尾市急瀉收跌１％家電股領跌，全周暴瀉逾４％



《美元匯價》﹡英未有持續加息條件，英鎊料呈反覆向下；歐元最新報１﹒１５７５╱７８

，日圓最新報１１１﹒６８╱７１



《公司業績》﹡大酒店（０００４５）中期多賺２４％報６﹒４４億元，派息５仙

﹡藍鼎（００５８２）中期純利大升４﹒８倍報２﹒８億元，不派息

﹡海港企業（０００５１）中期賺３﹒６億元，跌近３６％，中期息７仙

﹡東方海外（００３１６）中期轉虧蝕１０３２萬美元，不派息



《公司資訊》﹡恆達科技（０１７２５）今招股，入場費１﹒０１萬元

﹡大酒店（０００４５）次季半島酒店香港出租率６４％，按年跌６個百分點

；大酒店郭敬文稱中美貿易戰對酒店業務暫時未見影響

﹡弘陽地產（０１９９６）獲悉數行使超額配售權

﹡旭日企業（００３９３）向主席等售中國服裝零售業務連物業涉８億元

﹡金沙（０１９２８）發行５５億美元優先票據

﹡金朝陽（００８７８）５﹒３億元出售荃灣工廈地

﹡海隆控股（０１６２３）取得鋼管防腐合同，涉資１﹒７３億元人民幣

﹡御德（０８０４８）斥１４２５萬組內地珠寶合營，持股９５％

﹡喜力表示期待與華潤協力推動中國業務增長，在華銷售網絡獲大幅擴張

﹡匯控（００００５）昨再回購逾４１６萬股，涉資２９３１萬英鎊

﹡金地商置（００５３５）７月合約銷售總額升４４﹒５％至逾４３億元人幣

﹡中原銀行（０１２１６）已獲中銀監核准由魏傑擔任副董事長

﹡香港國際建投（００６８７）委任孫乾皓及穆先義為新主席及副主席

﹡綠城服務（０２８６９）行政總裁吳志華兼任首席財務官職位

﹡藍鼎國際（００５８２）濟州神話水上樂園及變形金剛汽車人聯盟互動體驗

展開幕



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ（０１０７０）蟬聯國內ＬＣＤ電視機品牌價格指數第一位

﹡中交建（０１８００）上半年新簽合同增近２％

﹡廣汽（０２２３８）７月銷量近１７萬輛，增逾７％

﹡報道指中移動（００９４１）取消台灣漫遊費，將港澳台納入無限上網範圍

﹡華潤啤酒（００２９１）將雪花品牌推進國際，冀最快五年成為國內高端市

場龍頭



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）ＣＦＯ表示淨負債率維持在５０％，現金流充裕；碧

桂園副總裁就安全事故鞠躬道歉，稱已完成整頓工作；碧桂園總裁表示事故

因趕工所致，涉事負責人已降職免職；楊國強談碧桂園進入城鎮策略：為中

國城鎮化作貢獻

﹡中科光電（０８１１１）溢價逾５％配股，淨籌２７８０萬元

﹡景瑞（０１８６２）７月合約簽約銷售額升４０％至近１３億元人民幣

﹡雅居樂（０３３８３）７月預售金額按年升６３﹒５％

﹡花樣年（１７７７）７月銷售額升逾１倍至１５億元人民幣

﹡碧桂園（０２００７）首七個月合同銷售額升４４﹒６％



《中國要聞》﹡７月財新服務業ＰＭＩ回落至５２﹒８，創四個月新低

﹡財新智庫表示服務業擴張放緩，政策有助減經濟下行風險

﹡外匯局表示下半年續深化外匯管理改革，擴大市場開放

﹡中證信用表示董事長走私黃金被查消息不實，已報案

﹡市場監管總局約談拼多多，要求規範平台經營行為

﹡金融穩定發展委員會表示須重視打通貨幣政策傳導機制

﹡滴滴與螞蟻金服擬聯手購ｏｆｏ，作價１４億美元

﹡國務院任命人行行長助理劉國強為人行副行長

﹡證券日報表示恐慌非理性不可持續，若續調整是機會

﹡ＳＴ天化仍在停牌，控股股東對公司持股比例降至０％

﹡人行逆回購１１連停，全周回籠２１００億元

﹡長生生物水污染物排放超標，遭長春市環保局責令整改

﹡中國外交部表示在支持多邊主義上，中國與歐盟站在一起

﹡海康威視表示美政府非客戶，美新政暫不會實質影響公司

﹡鄰家便利店突然結業，被揭幕後金主為爆煲Ｐ２Ｐ公司

﹡發改委表示支持各類資本參與投資建設油氣管網設施

﹡外媒表示中國不會減少向伊朗進口石油

﹡海航集團新晉首席投資官傳為董事長陳峰的侄子

﹡中證監批准兩年期國債期貨交易，８月１７日掛牌；中證監就公開募集證券

投資基金信披管理辦法徵意見；中證監對４宗案作行政處罰，涉國信證券保

薦業務違法；將華澤鈷鎳案移送公安機關追究刑事責任；上半年行政處罰決

定１５９件，同比增４１％

﹡深交所公開譴責長生生物董事長高俊芳及另外五名高管

﹡瀋陽現非洲豬瘟屬全國首例，農業農村部稱疫情已受控

﹡建行山東省分行原行長薛峰被開除黨籍和行政開除



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％報１１０１２點，全周累跌０﹒６％



《其他消息》﹡高永文宣布不會參加九龍西補選

﹡郭家麒向廉署遞信促秉公辦理梁振英ＵＧＬ一案

﹡經民聯梁文廣擬參加九西補選，冀建制派盡快完成協調

﹡外媒表示海航投資產品疑逾期，投資者到海航總部抗議

﹡梁振英發聲明批郭家麒言論對他不公，將保留追究權利

﹡食衛局前政助陳凱欣稱未決定會否參與九西補選

﹡證監會警告勿進行掩飾保證金融資的安排

﹡香港７月ＰＭＩ回升至４８﹒２，新訂單指數兩年新低

﹡經濟師表示營商環境轉差，貿易爭端對經濟帶來不利影響

﹡深股通額度全日用１０﹒８８億；滬股通額度全日流走４﹒３７億

﹡娥六招未見影響樓市升勢，中原ＣＣＬ三大指數創新高

﹡中原十大屋苑周末睇樓量錄５２７組，按周跌４﹒２％

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