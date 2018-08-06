《牛熊志選－陳其志》大市往下尋找支持，候低吼騰訊牛６３１２６

《牛熊志選》８月行情開局不利，上周恆指跌破２８０００點關口，再創年內新低，單周跌

幅逾千點。中美貿易戰不明朗因素增加，以及內地Ａ股表現偏淡，均利淡市場投資氣氛。藍籌股

方面過去一周跌幅全面，尤其內房股、博彩股及手機配件股跌幅靠前，內銀股則相對穩健，但重

磅股騰訊（００７００）及匯控（００００５）股價顯著走低，貢獻出了較多跌幅。恆指牛熊證

資金流方面，截至上周四（２日）的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒３億元淨流入部

署反彈，而恆指熊證則錄得約２﹒４億元資金淨流出套現。街貨分布方面，截至上周四，較多進

取資金追逐貼價牛證，收回價２７２００點至２７６００點之間累計相當約３３１２張期指合約

。恆指熊證街貨較分散，收回價２８７００點至２９１００點之間累計了相當約２１９０張期指

合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升１﹒１個波幅點至１７﹒１％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒８

個波幅點至１９﹒３％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控的引伸波幅上升１﹒１個波幅點

至１６﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２０％；騰訊的引伸波

幅上升０﹒９個波幅點至２６％；中移動（００９４１）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

１７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２０﹒９％；國壽

（０２６２８）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅

上升１﹒１個波幅點至２１﹒３％；工行（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至

２１﹒６％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至２６％；中海油

（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２８﹒７％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅

上升２﹒３個波幅點至２３﹒３％。

個股方面，騰訊股價創今年新低，吸引投資者逢低部署好倉，過去５個交易日騰訊認購證及

牛證分別錄得約４７００萬元及４５００萬元資金淨流入。技術上，上周騰訊股價顯著下跌，最

低曾見３４０﹒４元，逐步下試去年１０月整固平台，料３４０元附近承接力漸強，加上相對強

弱指數顯示股份短線已呈「超賣」，或可部署技術反彈。如看好騰訊，可留意牛證６３１２６，

收回價３２８元，明年２月中到期，實際槓桿約１２倍，也可留意認購證１３０９０，行使價

３７８﹒９３元，今年１０月尾到期，實際槓桿約１１倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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