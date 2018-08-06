《套期保值－蕭猷華》期指本周料可反彈

《套期保值》自中美貿易戰爆發以來，美股不但沒有下跌，反而上升，道指由４月初的

２３９００點升至昨天（５日）的２５３２６點，上升６％；相反，上證Ａ股則由４月初的３

１３０點跌至２７６５點，下跌１１％。明顯，市場認為在中美貿易戰中，美國無論在出口貨品

、科技、經濟增長前景；美方牌面贏「兩條街」，特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ亦表示他對中國商品

徵收重關稅的策略，成效遠超任何人預期。



恆指方面，４月初以來，恆生指數從３００００點跌至２７７００點，跌幅有２３００點或

７﹒６％；股王騰訊（００７００）則由４月初４２０元跌至３４１元，跌幅１９％，大幅跑輸

恆指。



以騰訊在內地龍頭科技股地位，微信ＱＱ廣告遊戲，仍有高速增長發展空間，很多投資者在

騰訊４５０、４６０時，慨嘆錯過入市機會，現在市盈率大幅下降，是否可執平貨，入市的好機

會呢？騰訊的基本因素較４個月前有沒有變化？若答案是沒有變化的話，筆者認為騰訊現階段可

分段趁低吸納。



說回恆生指數期貨，期指已跌穿７月的橫行區間底部２８０００點，筆者認為交易區間會下

移，以２７２００－２８０００點上落，中國外長王毅在東盟會議時表示，中方可與美方進行貿

易談判，但中國商務部隨即向６００億美元進口商品徵收５％－２５％關稅；一方面用上特朗普

慣常的軟硬策略回應，同時向美方表示，若舉行談判必須在公平和對等的基礎上。故此，筆者認

為中美雙方舉行貿易談判機會增加，料短線有技術反彈機會，阻力在２８０００點。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

