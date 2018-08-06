【企業盈喜】石四藥（０２００５）料半年溢利增長５０％至６０％

《經濟通通訊社６日專訊》石四藥集團（０２００５）發盈喜，預期截至今年６月底止首六

個月公司股權持有人應佔溢利錄得介乎５０％至６０％的顯著增長。

預期增長主要由於集團大輸液之銷量及平均售價增加及。另外，集團產品之整體毛利率增加

，此為高利潤率產品帶來更佳的產品組合及集團的持續成本控制措施所致。（ｋｔ）

