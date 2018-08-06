《專家之言－葉尚志》套現壓力仍在擴散，正面等候跌出來的機會

《專家之言》８月３日，港股大盤在周四出現破底而落之後，反彈力量依然疲弱，估計仍處

於尋底行情當中，而恆指的短期反彈阻力已於２８０００至２８３００形成，要升穿此阻力區才

可發出回穩信號，否則仍要提防市場有展現終極一跌的可能，股市的短期波動性風險仍有加劇的

機會。人民幣兌美元持續走貶，離岸人民幣ＣＮＨ上碰到６﹒９關口，加劇了投資者的憂慮情緒

，市場套現壓力出現擴散，航空、汽車、醫藥、以及科網等等，都集體受壓下挫。走勢上，恆指

仍在尋底，但同時亦預示著階段性底部亦即將出現，相信階段性底部會在２５０００至２７５０

０區間內出現，以操作的角度來看，建議仍要注意短期波動性風險，但可以準備反守為攻的部署

。



＊大市短線尋底行情未可改觀＊



恆指在周四大跌超過６００點後，轉呈窄幅震動的態勢，日內波幅僅有１８１點，雖然未有

進一步跌穿周四低點２７５７８，但是資金趁低抄進的積極性不強，大市成交量回降至９００億

元以下，短線尋底行情未可改觀。恆指收盤報２７６７６點，下跌３８點或０﹒１３％。國指收

盤報１０６９４點，下跌３９點或０﹒３６％。另外，港股主板成交金額回降至８８２億多元，

比對周四的１０７２億多元減少了有接近１８％，但沽空金額仍錄得有１２０﹒９億元，沽空比

例１３﹒７１％繼續超標，空頭未有撤離跡象。至於升跌股數比例是６０７：１０９３，日內漲

幅超過１０％的股票有２８隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２４隻。



＊待騰訊回至３４０元以下抄底＊



權重指數股方面，騰訊（００７００）連跌六日後出現技術性反彈，漲了１﹒３９％至３４

９﹒８元收盤，跌勢有所放緩喘定但未改向下尋底弱勢，雖然股價從高點４７６元水平已跌了有

接近３０％，比去年底的收盤價４０５元（除淨後計）亦已調整了超過１５％，但是在中報仍未

發布之前，相信資金未敢貿然大舉殺進。操作上，建議暫時未需急於追漲，比較理想的抄底位置

在３４０元以下。另外，匯控（００００５）也將於周一出中報，但近日走勢卻見有所轉弱，連

續第二日出現跳空下跌，再跌０﹒６８％至７２﹒３元收盤，並且在過去三日的沽空比例出現相

對上升，在業績公布前出現這種情況有點不尋常，空頭似乎已有提前部署準備。



＊大市正尋底，中小盤股波動性最高＊



大盤仍處尋底階段，尤其是在尋底後段，進入終極一跌的關鍵時刻，中小盤股的波動性風險

也將會是最高的。目前，由於大盤正在尋底，市場的套現壓力仍在加劇擴散，航空、汽車、醫藥

、教育、物業管理、手機零部件、內需消費、以及科網等等，都出現了大面積受壓持續下挫。但

以操作的角度來看，這個也是危中有機、值博窗口打開的時點，不宜貿然接飛刀，但要正面面對

，迎接跌出來的機會。《第一上海首席策略師 葉尚志》

