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即市新聞

06/08/2018 09:05

《專家之言－葉尚志》套現壓力仍在擴散，正面等候跌出來的機會

　　《專家之言》８月３日，港股大盤在周四出現破底而落之後，反彈力量依然疲弱，估計仍處
於尋底行情當中，而恆指的短期反彈阻力已於２８０００至２８３００形成，要升穿此阻力區才
可發出回穩信號，否則仍要提防市場有展現終極一跌的可能，股市的短期波動性風險仍有加劇的
機會。人民幣兌美元持續走貶，離岸人民幣ＣＮＨ上碰到６﹒９關口，加劇了投資者的憂慮情緒
，市場套現壓力出現擴散，航空、汽車、醫藥、以及科網等等，都集體受壓下挫。走勢上，恆指
仍在尋底，但同時亦預示著階段性底部亦即將出現，相信階段性底部會在２５０００至２７５０
０區間內出現，以操作的角度來看，建議仍要注意短期波動性風險，但可以準備反守為攻的部署


＊大市短線尋底行情未可改觀＊

　　恆指在周四大跌超過６００點後，轉呈窄幅震動的態勢，日內波幅僅有１８１點，雖然未有
進一步跌穿周四低點２７５７８，但是資金趁低抄進的積極性不強，大市成交量回降至９００億
元以下，短線尋底行情未可改觀。恆指收盤報２７６７６點，下跌３８點或０﹒１３％。國指收
盤報１０６９４點，下跌３９點或０﹒３６％。另外，港股主板成交金額回降至８８２億多元，
比對周四的１０７２億多元減少了有接近１８％，但沽空金額仍錄得有１２０﹒９億元，沽空比
例１３﹒７１％繼續超標，空頭未有撤離跡象。至於升跌股數比例是６０７：１０９３，日內漲
幅超過１０％的股票有２８隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２４隻。

＊待騰訊回至３４０元以下抄底＊

　　權重指數股方面，騰訊（００７００）連跌六日後出現技術性反彈，漲了１﹒３９％至３４
９﹒８元收盤，跌勢有所放緩喘定但未改向下尋底弱勢，雖然股價從高點４７６元水平已跌了有
接近３０％，比去年底的收盤價４０５元（除淨後計）亦已調整了超過１５％，但是在中報仍未
發布之前，相信資金未敢貿然大舉殺進。操作上，建議暫時未需急於追漲，比較理想的抄底位置
在３４０元以下。另外，匯控（００００５）也將於周一出中報，但近日走勢卻見有所轉弱，連
續第二日出現跳空下跌，再跌０﹒６８％至７２﹒３元收盤，並且在過去三日的沽空比例出現相
對上升，在業績公布前出現這種情況有點不尋常，空頭似乎已有提前部署準備。

＊大市正尋底，中小盤股波動性最高＊

　　大盤仍處尋底階段，尤其是在尋底後段，進入終極一跌的關鍵時刻，中小盤股的波動性風險
也將會是最高的。目前，由於大盤正在尋底，市場的套現壓力仍在加劇擴散，航空、汽車、醫藥
、教育、物業管理、手機零部件、內需消費、以及科網等等，都出現了大面積受壓持續下挫。但
以操作的角度來看，這個也是危中有機、值博窗口打開的時點，不宜貿然接飛刀，但要正面面對
，迎接跌出來的機會。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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