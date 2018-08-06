《國企紅籌》光大國際（０２５７）擬分拆光大水務聯交所主板上市

《經濟通通訊社６日專訊》光大國際（００２５７）公布，建議分拆光大水務於聯交所主板

獨立上市。

光大水務自２０１４年１２月透過反收購已於新交所主板上市。光大水務目前為公司擁有

７５﹒０３％權益的附屬公司，主要從事水環境治理，包括污水處理、中水利用、污泥處理處置

及水治理技術研發。（ｔｔ）

