《經濟通通訊社６日專訊》光大國際（００２５７）公布，建議分拆光大水務於聯交所主板
獨立上市。
光大水務自２０１４年１２月透過反收購已於新交所主板上市。光大水務目前為公司擁有
７５﹒０３％權益的附屬公司，主要從事水環境治理，包括污水處理、中水利用、污泥處理處置
及水治理技術研發。（ｔｔ）
06/08/2018 08:08
《國企紅籌》光大國際（０２５７）擬分拆光大水務聯交所主板上市
《經濟通通訊社６日專訊》光大國際（００２５７）公布，建議分拆光大水務於聯交所主板
獨立上市。
光大水務自２０１４年１２月透過反收購已於新交所主板上市。光大水務目前為公司擁有
７５﹒０３％權益的附屬公司，主要從事水環境治理，包括污水處理、中水利用、污泥處理處置
及水治理技術研發。（ｔｔ）
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