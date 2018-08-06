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即市新聞

06/08/2018 09:21

美股反彈，港股高開２０９點報２７８８５，國指升５１點

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國股市上周五（３日）上漲，因企業季績理想支持投資者擺脫
貿易憂慮加劇，及就業增長較預期弱的影響。
　　道指升１３６點或０﹒５％，至２５４６２點；標指數上漲１３點或０﹒５％，至２８４０
點；納指上揚９點或０﹒１％，至７８１２點。
　　恆指夜期上周五收報２７７０７點，升１０２點，低水７點。港股ＡＤＲ比例指數升１﹒０
８％或３０２點，收報２７９７８點。
　　港股高開２０９點報２７８８５點。國指升５１點報１０７４５點。
　　騰訊（００７００）續獲麥格理維持目標價５６０元，維持跑贏大市評級，現升
２﹒２９％，報３５７﹒８元，暫升幅最大藍籌。匯控（００００５）將於日內放榜，現升
０﹒９７％，報７３元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　　２２４﹒００元　　　無升跌
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒００元　　　上升０﹒７２％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒５５元　　　上升０﹒４３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒３０元　　　上升１﹒６６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７１元　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　　７０﹒７５元　　　上升０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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