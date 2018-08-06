美股反彈，港股高開２０９點報２７８８５，國指升５１點

《經濟通通訊社６日專訊》美國股市上周五（３日）上漲，因企業季績理想支持投資者擺脫

貿易憂慮加劇，及就業增長較預期弱的影響。

道指升１３６點或０﹒５％，至２５４６２點；標指數上漲１３點或０﹒５％，至２８４０

點；納指上揚９點或０﹒１％，至７８１２點。

恆指夜期上周五收報２７７０７點，升１０２點，低水７點。港股ＡＤＲ比例指數升１﹒０

８％或３０２點，收報２７９７８點。

港股高開２０９點報２７８８５點。國指升５１點報１０７４５點。

騰訊（００７００）續獲麥格理維持目標價５６０元，維持跑贏大市評級，現升

２﹒２９％，報３５７﹒８元，暫升幅最大藍籌。匯控（００００５）將於日內放榜，現升

０﹒９７％，報７３元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ２２４﹒００元 無升跌

建設銀行（００９３９） ７﹒００元 上升０﹒７２％

中國移動（００９４１） ６９﹒５５元 上升０﹒４３％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒３０元 上升１﹒６６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７１元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７０﹒７５元 上升０﹒９３％

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