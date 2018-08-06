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即市新聞

06/08/2018 16:41

《盤後部署》觀望貿易戰對中國經濟影響，港股受制於２８０００

　　《經濟通通訊社６日專訊》港股上周跌足一星期，今日終見反彈，雖然美國７月非農人口數
字遜預期，但由於企業季績理想沖淡貿易戰憂慮，加上內地打擊沽空人民幣，人民幣反彈，港股
今日初段市場氣氛大致良好。踏入業績期，多間藍籌公司放榜，其表現令市場滿意，重磅股如匯
控（００００５）等今日能夠支持大市。總結全日港股反彈１４３點或０﹒５２％，報
２７８１９點，主板成交８５５﹒６２億元減少近３％。國企指數報１０７０１點，升
０﹒０８％或８點。上證綜合指數今日一度跌穿２７００點，收報２７０５點，跌３５點或跌
１﹒２９％。

＊人民幣料持續疲弱，資金流出中港市場＊

　　人民幣近期弱勢，成為中港兩地股市積弱的原因。市場關注人行打擊人民幣沽空，人行今日
起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由０％上調至２０％，令企業沽售人民幣的對沖成本增加
。雖然人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開４２０點子報６﹒８２００，但市場迅
速對人行此舉冷靜下來，今日在岸及離岸人民幣均先升後回，目前分別在６﹒８４及６﹒８５爭
持。可見，強勢美匯指數以及中美貿易戰的不確定性，均繼續對人民幣匯率構成下行壓力，故資
金料續流出中港市場，不利兩地股市走勢。

＊多隻重磅股將放榜，留意內地經濟數據＊

　　港股步入業績期，九倉置業（０１９９７）明日（７日）放榜，而銀娛（０００２７）、港
交所（００３８８）、港鐵（０００６６）、太古（０００１９）將會相繼於本周公布業績。另
一重磅股騰訊（００７００）將於本月１５日（星期三）派成績表，預計這些股份放榜前，股價
走勢會偏平穩，表現窄幅波動，令恆指持續於２８０００附近窄幅上落。
　　內地本周三（８日）公布進出口數據，而周四（９日）公布ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，市場關注
貿易戰對內地經濟造成的傷害，預計到時投資者情緒受影響，拖累中港兩地股市表現，預計恆指
後市有機會穿今年低位２７５７８點，而上方阻力則為２８０００，短線恆指將大約於此區間上
落。（ｆｆ）

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