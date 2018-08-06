《外企業績》巴郡第二季多賺近兩倍，蘋果成最大持倉

《經濟通通訊社６日專訊》股神巴菲特投資旗艦巴郡第二季多賺近兩倍至１２０﹒１億美元

，遠勝市場預期。

上季巴郡對蘋果的持股增至４７２億美元，取替美國運通成為最大持倉。

其餘業務方面，保險承銷業務第二季轉虧為盈９﹒４３億美元，鐵路運輸業務ＢＮＳＦ利潤

按年升３７％至１３﹒１億美元。

截至第二季末巴郡持有１１１１億美元現金，因公司未能找到合適的大型投資目標。

（ｍｎ）

