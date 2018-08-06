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06/08/2018 08:36

《外企業績》巴郡第二季多賺近兩倍，蘋果成最大持倉

　　《經濟通通訊社６日專訊》股神巴菲特投資旗艦巴郡第二季多賺近兩倍至１２０﹒１億美元
，遠勝市場預期。
　　上季巴郡對蘋果的持股增至４７２億美元，取替美國運通成為最大持倉。
　　其餘業務方面，保險承銷業務第二季轉虧為盈９﹒４３億美元，鐵路運輸業務ＢＮＳＦ利潤
按年升３７％至１３﹒１億美元。
　　截至第二季末巴郡持有１１１１億美元現金，因公司未能找到合適的大型投資目標。
（ｍｎ）

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