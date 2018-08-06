《經濟通通訊社６日專訊》印尼旅遊勝地龍目島再發生７級地震，造成至少８２人喪生、數
百人受傷。
地震發生於周日傍晚，震源深度１５公里。於上周龍目島才發生６﹒４級地震中，造成２０
人喪生。
印尼國家災難管理局發言人表示，預計隨著搜救行動的進一步開展，遇難者人數會進一步上
升。
位於龍目島以西的印尼主要旅遊勝地峇里島受到輕微破壞，而龍目島與峇里島機場亦一度暫
停運作。（ｍｎ）
06/08/2018 08:48
《國際要聞》印尼龍目島再發生７級地震，暫８２人死
《經濟通通訊社６日專訊》印尼旅遊勝地龍目島再發生７級地震，造成至少８２人喪生、數
百人受傷。
地震發生於周日傍晚，震源深度１５公里。於上周龍目島才發生６﹒４級地震中，造成２０
人喪生。
印尼國家災難管理局發言人表示，預計隨著搜救行動的進一步開展，遇難者人數會進一步上
升。
位於龍目島以西的印尼主要旅遊勝地峇里島受到輕微破壞，而龍目島與峇里島機場亦一度暫
停運作。（ｍｎ）
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