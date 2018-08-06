《外地經濟》沙特不滿加拿大干預內政，下令驅逐加國大使

《經濟通通訊社６日專訊》沙特阿拉伯已召回駐加拿大大使，並驅逐加拿大駐沙特大使，因

此前加拿大政府要求沙特立即辭放最近拘捕的國內多名人權份子。

沙特外交部示，加拿大的立場顯然是在公然干涉沙特國內事務，認為加拿大駐沙特大使是不

受歡迎的人，已要求後者在２４小時之內離開；同時沙特正在凍結與加拿大的所有新業務及投資

交易，同時保留採取進一步行動的權力。

目前加拿大與沙特的貿易規模相對較少，據加拿大數據統計機構，加拿大去年對沙特的出口

略超過１０億加元。（ｍｎ）

