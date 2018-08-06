《談國論企－黎偉成》疏通貨幣傳導機制服務實體經濟

《談國論企》中國國務院金融穩定發展委員會於２０１８年８月初舉行的第二次會議，指出

重點研究進一步疏通貨幣政策傳導機制、增強服務實體經濟能力的問題，需要積極穩妥的貨幣政

策，更加精準地加以應對經濟尚處於新舊動能轉換時期，長期積累的金融風險進入易發多發期，

外部不確定因素有所增多等情況。



＊新舊動能轉換要處理好穩增長與防風險關係＊



需要高度留意，會議力求增強服務實體經濟能力的貨幣政策傳導機制Ｍｏｎｅｔａｒｙ

Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ，乃中央銀行運用貨幣政策工具影響中介指標

，實現既定政策目標的傳導途徑與作用機理。中國現時採用的是由１９９８年至今以間接控制為

主的貨幣政策，有別於１９５３至１９９７年底的直接控制式，乃取消對信貸規模的限制，貨幣

市場和資本市場得到發展，和運用利貨幣資產價格多種渠道轉變，而會議研究進一步疏通貨幣政

策傳導機制，造好當前金融工作，進一步打通貨幣政策傳導機制，重點把握好幾個方面：

惹人注目之處，為（一）「處理好穩增長與防風險關係」。此點最重要為同時要達到「穩增

長」和「防風險」兩大要求的目標，當然是要力求穩增長，在穩增長的同時又要防風險，因（１

）「經濟尚處於新舊動能轉換時期」，所指的該是由過去的以出口為主導的對外貿易，逐步轉化

為現今之以供給側推動的內需，配以出口外貿，作為拉動經濟的主要動能，而「新」與「舊」動

能，正處於轉換時期，也就要在穩增長的同時，格外做到防風險的保護性工作。這才可以（２）

在堅持推進供給側結構性改革的前提下，注意支持形成最終需求，為實體經濟創造新的動力和方

向。

（二）「處理好宏觀總量與微觀信貸的關係」，所指的「宏觀總量」，並不是信貸規模，而

是屬於宏觀的貨幣供應，在把握好貨幣總閘門的前提下，使「微觀信貸」得以發揮到支持實體經

濟穩中求進發展的更大作用及效應，由是要在信貸考核和內部激勵上下更大功夫，增強金融機構

服務實體經濟特別是小微企業的內生動力。

在強化貨幣政策功能的同時，會議亦強調要（三）「發揮好財政政策的積極作用」，做法是

（ｉ）用好國債、減稅等政策工具，和（ｉｉ）用好擔保機制。

宏觀政策中更有（四）「深化金融改革」，所要做的是「完善大中小金融機構健康發展的格

局」，涉及的金融機構是「大中小」，也就是全面性或全部，都要健康發展，都要完善。

至於（五）「建全正面激勵機制」，頗有新意，此因會議要充分調動金融領域中人的積極性

，就要做到「有成績的要表揚，知錯就改的要鼓勵」，其中知錯者，就改，就要作出鼓勵，是為

重要的政策性舉措，更為良性新風。



＊激勵機制中知錯能改要鼓勵為政策性新風＊



（六）持續開展打擊非法金融活動和非法金融機構專項行動，依法保護投資者權益，維護金

融和社會穩定。

再看通告，會議認為：（Ｉ）當前金融形勢總體向好，宏觀槓桿率趨於穩定，市場預期明顯

變化，金融機構合規意識增強，野蠻擴張、非法集資等金融亂象初步遏制，金融風險由發散狀態

向收歛狀態轉變。但同時需要看到，我國經濟尚處於新舊動能轉換時期，長期積累的金融風險進

入易發多發期，外部不確定因素有所增多，需要積極穩妥和更加精準地加以應對。特別值得重視

的是，在流動性總量保持合理充裕的條件下，面對實體經濟融資難、融資貴的問題，必須更加重

視打通貨幣政策傳導機制，提高服務實體經濟能力和水平。

反而（ＩＩ）會議「還研究堅持結構化去槓桿、促進國際收支平衡等重點問題」，令人感到

興趣，特別是「促進國際收支平衡」，如何處理好，實在不簡單也，但通告卻未有詳述之，相信

這還是處於研究的階段，望早日有定案。

會議由國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴主持。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

