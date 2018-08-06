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即市新聞

06/08/2018 09:32

《異動股》騰訊（０７００）漲約２％，麥格理續看目標５６０元

　　《經濟通通訊社６日專訊》騰訊（００７００）現價上升２％，報３５６﹒８元；成交約
２０３萬股，涉資７﹒２６億元。
　　騰訊最新獲麥格理維持目標價５６０元，維持跑贏大市評級。
　　另外，有消息指，騰訊獨家代理了由美國熱播電視劇《權力的遊戲》改篇而成的手機遊戲，
並預計將於２０１８年底或２０１９年初開啟不刪檔測試。
　　現時，恆生指數報２７９１５，上升２３９點或上升０﹒８６％，主板成交３３﹒６４億元
。上證綜合指數報２７３６，下跌４點或下跌０﹒１５％，成交４４﹒６１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒１０元　　　上升１﹒１１％
　　港交所　（００３８８）　　２２６﹒２０元　　　上升０﹒９８％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒９５元　　　無升跌
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒５５元　　　上升０﹒４３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６６﹒８５元　　　上升０﹒９８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７２元　　　上升０﹒１８％
　　中國平安（０２３１８）　　　７０﹒２５元　　　上升０﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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