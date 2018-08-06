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即市新聞

06/08/2018 12:36

《外匯達仁－盧楚仁》中美立場一致，人民幣難穿７算

　　《外匯達仁》為打擊人民幣造空活動，中國人民銀行上星期五（３日）宣布，今日（６日）
開始將遠期售匯外匯風險準備金率大幅調升至２０％，並強調下一步將繼續加強外匯市場監察，
會根據最新形勢和需要，採取有效措施進行調節，來維護外匯市場穩定性。
　
　　人民銀行選擇在美元兌人民幣離岸價６﹒９１２６，及在岸價６﹒８９２５出手，很明顯是
不讓人民幣跌穿７算這個心理大關口，因為一旦７算這個心理大關口破的話，有機會觸發恐慌性
拋售，令人民幣跌勢加劇，繼而觸發走資潮，令金融市場出現大幅震盪。如果這樣都不能擊退炒
家的話，相信人民銀行會進一步調升遠期售匯準備金率，甚至真金白銀入市大手買入人民幣來干
預，以穩定匯價。
　
　　在美國層面來說，特朗普非常不滿人民幣匯價貶值，更加指是中國在操縱有關匯率。相信美
國方面也不會讓人民幣匯價跌穿７算，更不排除特朗普、白宮及財政部，會出口甚至出手干預美
元兌人民幣的強勢。早前我在專欄及財經節目訪問時也經常提及到，人民幣將會下試
６﹒９０００關口繼而回升，如今６﹒９０００已經到了然後回升。短期來說，人民幣離岸價應
會在６﹒９１２６至６﹒７３３３之間徘徊，在爭持過後，估計人民幣離岸價會向上突破
６﹒７３３３居多，然後再往６﹒６０００方向邁進。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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