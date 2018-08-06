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即市新聞

06/08/2018 11:23

《異動股》匯控回購計劃已完成近九成，中午放榜前續漲近２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）回購計劃已完成近九成，中午放榜前續漲近
２％，最新報７３﹒４元，成交約９６７萬股，涉資７﹒０９億元，主動買盤達５８％。
　　據資料顯示，匯控自５月９日回購計劃啟動以來，累計回購１﹒８６億股普通股，涉資約
１３﹒３８億英鎊（約１７﹒３９億美元），即意味著２０億美元的回購計劃已完成近九成。
　　另外，匯控今日公布中期業績。摩根大通展望匯控淨息差有擴闊空間，給予匯控「增持」評
級及目標價９２元。恆生（０００１１）亦同時公布業績，現升２﹒１７％，報２０６﹒８元，
其於７月３１日見２１５﹒６元上市新高。
　　與此同時，恆生指數報２７９８５，升３０８點，主板成交３７５﹒１９億元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生銀行（０００１１）　　　２０６﹒８０元　　　升２﹒１７％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７３﹒４０元　　　升１﹒５２％
　　渣打集團（０２８８８）　　　　７０﹒３０元　　　升１﹒４４％
　　大新銀行（０２３５６）　　　　１６﹒４６元　　　升１﹒１１％
　　東亞銀行（０００２３）　　　　３０﹒６５元　　　升１﹒３２％
　　中銀香港（０２３８８）　　　　３７﹒３０元　　　升０﹒９５％
　　大新金融（００４４０）　　　　４８﹒９５元　　　升０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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