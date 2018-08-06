《異動股》匯控回購計劃已完成近九成，中午放榜前續漲近２％

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）回購計劃已完成近九成，中午放榜前續漲近

２％，最新報７３﹒４元，成交約９６７萬股，涉資７﹒０９億元，主動買盤達５８％。

據資料顯示，匯控自５月９日回購計劃啟動以來，累計回購１﹒８６億股普通股，涉資約

１３﹒３８億英鎊（約１７﹒３９億美元），即意味著２０億美元的回購計劃已完成近九成。

另外，匯控今日公布中期業績。摩根大通展望匯控淨息差有擴闊空間，給予匯控「增持」評

級及目標價９２元。恆生（０００１１）亦同時公布業績，現升２﹒１７％，報２０６﹒８元，

其於７月３１日見２１５﹒６元上市新高。

與此同時，恆生指數報２７９８５，升３０８點，主板成交３７５﹒１９億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆生銀行（０００１１） ２０６﹒８０元 升２﹒１７％

匯豐控股（００００５） ７３﹒４０元 升１﹒５２％

渣打集團（０２８８８） ７０﹒３０元 升１﹒４４％

大新銀行（０２３５６） １６﹒４６元 升１﹒１１％

東亞銀行（０００２３） ３０﹒６５元 升１﹒３２％

中銀香港（０２３８８） ３７﹒３０元 升０﹒９５％

大新金融（００４４０） ４８﹒９５元 升０﹒９３％

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