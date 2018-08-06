《異動股》匯控中期盈利符預期午後升幅收窄，恒生則漲逾２％

《經濟通通訊社６日專訊》匯豐控股（００００５）今早最高曾見７３﹒６元，惟中午公布

業績後，升幅略收窄至１﹒１１％，報７３﹒１元；成交約１５４９萬股，涉資１１﹒３５億元

。

匯控公布截至６月底止中期業績，其內列帳基準稅前盈利１０７﹒１２億美元，按年升４﹒

５８％，符合市場預期。綜合５家券商預測，匯控上半年稅前盈利介乎１０４﹒５２億美元至１

０９﹒３８億美元，升幅２％至６﹒８％。

至於母公司股東應佔利潤為７１﹒７３億美元，按年升２﹒５％，每股基本盈利０﹒３６美

元，派第二次中期息０﹒１美元。

另外，恆生（０００１１）公布截至６月底的中期業績，中期純利１２６﹒４７億元，按年

增加２９％，每股盈利６﹒６２元，第二次中期股息為每股１﹒３元，上半年每股派息共為２﹒

６元，按年升８﹒３％。

除稅前溢利為１４８﹒６４億元，按年增加２８％。營業溢利１４６﹒６２億元，按年增加

２５％。

恆生銀行現上升２﹒３７％，報２０７﹒２元。

現時，恆生指數報２７８６９，上升１９３點或上升０﹒７０％，主板成交４６０﹒８２億

元。上證綜合指數報２７１９﹒６４，下跌２０﹒８１點或下跌０﹒７６％，成交７７３﹒７５

億元人民幣。（ｋｔ）

