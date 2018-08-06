《午市前瞻》港股料反彈力度不大２８５００受阻，匯控７３元買入

《經濟通通訊社６日專訊》上周美國部分經濟數據造好，雖然７月非農人口數字遜預期，但

失業率從４％下跌至３﹒９％。美國三指上周五（３日）持續向上，ＩＢＭ升逾３％撐起道指表

現，輝瑞亦升逾２％。道指收報２５４６２，升１３６點或０﹒５４％；納指收報７８１２點，

升９點或０﹒１２％；標指收報２８４０點，升１３ 點或０﹒４６％。

恆指今早高開２０９點後繼續向好，最多一度升逾３９８點，修復２８０００點關口，最高

見２８０７４點，恆指一度於二萬八關口好淡爭持，但受Ａ股今早低開高走後倒跌影響，港股升

幅收窄，最終午收報２７８７０點，升０﹒７％或１９３點，主板成交４５２億。國企指數報

１０７２１點，升０﹒２６％或跌２８點。滬指收市跌２１點或０﹒７７％，報２７１９點，盤

中曾高見２７６０。

重磅股方面，騰訊（００７００）反彈高開２﹒２９％，並重返３５０元關口，半日收升

１﹒２６％，報３５４﹒２元。友邦（０１２９９）獲大摩唱好，並給予目標價７５元，評級「

增持」，友邦今早一度升近３％，半日升２﹒０４％，報６７﹒５５元；中移動（００９４１）

跌０﹒０７％，報６９﹒２元；中金降港交所（００３８８）目標價至３１０元，但維持「增持

」評級，半日升０﹒３６％，報２２４﹒８元。



＊人幣上揚帶動內房股，內銀股同樣造好＊



離岸人民幣大漲逾２００點子，並一度衝破６﹒８３關，與人民幣相關的內房股今早反彈，

碧桂園（０２００７）升１﹒２９％，報１１﹒０２元；中國恆大（０３３３３）走高

１﹒９２％，報２１﹒２元；融創中國（０１９１８）軟０﹒６７％，報２２﹒２５元；中海外

（００６８８）跌０﹒８５％，報２３﹒３５元；華潤置地（０１１０９）升０﹒１９％，報２

７﹒０５元；雅居樂（０３３８３）漲２﹒７％，報１１﹒４２元。

內銀股亦同樣造好，工行（０１３９８）升１﹒０５％，報５﹒７７元；招商銀行（０３９

６８）走高０﹒３４％，報２９﹒６５元；交通銀行（０３３２８）漲１﹒２６％，報５﹒６３

元；建設銀行（００９３９）上升０﹒７２％，報７元；農業銀行（０１２８８）升０﹒２７％

，報３﹒７７元。

本地方面，匯控（００００５）及恆生銀行（０００１１）剛公布業績，其中匯控半年稅前

盈利升４﹒５８％；而恆生中期多賺２９％。兩隻股份業績公布前，半日分別升１﹒５２％和１

﹒４８％，報７３﹒４元以及２０５﹒４元。渣打（０２８８８）早前宣佈稅前盈利勝預期，上

午揚１﹒２３％，收７０﹒１５元。



＊金軟金蝶齊跑出，手機設備股榮辱互見＊



科技股個別發展，金軟（０３８８８）揚４﹒９７％，收報１６﹒４８元；金蝶（００２６

８）升１﹒０４％，報８﹒７２元；中芯國際（００９８１）周四（９日）放榜，惟半日軟

０﹒２２％收９元；市場憂慮貿易戰升級會影響，中興（００７６３）午市走低２﹒３８％，報

１２﹒０２元；金風科技（０２２０８）挫２﹒３２％，報８﹒８６元；中國軟件（００３５４

）跌１﹒２％，收報５﹒７４元。

手機設備股榮辱互見。舜宇光學（０２３８２）連見五連陰後，今日午市反彈０﹒８３％，

收１２２﹒２元；瑞聲科技（０２０１８）走高１﹒１６％，報９５﹒６５元；鴻騰

（０６０８８）軟０﹒３１％，報３﹒２５元；比亞迪電子（００２８５）挫１﹒７１％，午市

收８﹒６２元；高偉電子（０１４１５）和通達（００６９８）分別走高１﹒２７％及

０﹒６２％，收報１﹒５９元及１﹒５６元。（ｕｌ、ｍｗ）



＊黃志陽：匯控業績遜預期，惟前景穩定＊



港股今早高開２０９點，期後重上二萬八大關，財經評論員黃志陽向《經濟通通訊社》表示

，相信是由於人民銀行出手穩定人民幣價格，以及投資者漸漸消化貿易戰負面消息，因此有信心

入市或補倉。對於人行公布調整外匯風險準備金率至２０％，黃志陽認為是有助減慢人民幣貶值

。他預期港股短期升幅不大，阻力位會於２８５００點，而支持位會於２７６００點。

對於匯控及恆生今午放榜，黃志陽指市場原預料匯控半年除稅前利潤升近１０％，然而增長

只有約５％，較為遜色，預期午後股價或稍為受壓，但是由於業務前景穩定，若股價下試７３元

可以買入。但他補充稱，要密切留意匯控新任管理層的政策。

另外，他表示，恆生其業務透明度一向很高，股價仍可保持２００元以上。加上其股本回報

率逾１５％，因此予其目標價為２２０元。（ｋｔ、ｕｌ、ｍｗ）

