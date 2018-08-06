《美元走勢－羅明立》歐元區數據未如預期，料息差拉闊可高沽歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒３７ １１１﹒１７ １１１﹒２８

歐元╱美元 １﹒１５６８ １﹒１５５０ １﹒１５５５

英鎊╱美元 １﹒３００５ １﹒２９８５ １﹒２９９５

美元╱瑞郎 ０﹒９９６０ ０﹒９９４２ ０﹒９９５９

美元╱港元 ７﹒８４９２ ７﹒８４６７ ７﹒８４７２



《美元走勢》美國上周五（３日）公布７月非農數據，新增職位增加１５﹒７萬個，低於市

場預期的１９萬個；期內失業率下降至３﹒９％，而平均每小時工資按月上升０﹒３％，符合預

期。另外，美國７月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ為５５﹒７，低於預期的５８﹒６。由於數據參差，

美匯指數曾經跌破９５水平，不過歐元及英鎊未能維持漲勢，升幅於今早基本被完全抹去，美匯

重上９５﹒３０。加元及澳元則相對表現較佳。



美匯指數仍然未有突破，本周投資者關注美國７月份ＣＰＩ數據，倘若通脹持續升溫，將會

為加息帶來最有力的理據，支持美元造好。此外歐元區７月服務業ＰＭＩ終值為５４﹒２，略低

於預期的５４﹒４，亦低於６月份數字。另外，歐元區公布６月零售銷售數據，按月上升

０﹒３％，低於預期的０﹒４％。歐元區增長未如預期，加上歐洲央行偏向溫和的貨幣政策取向

，利淡歐元走勢。



歐元兌美元重要支持位於１﹒１５，倘若失守，下一步有機會反覆下試１﹒１４、１﹒１３

水平。預期美國與歐洲息差將會拉闊，利淡歐元走勢，建議投資者於高沽歐元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１４５０ １﹒１６８０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０７０ １﹒２９５０ １﹒３１２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

