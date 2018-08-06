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即市新聞

06/08/2018 15:09

《美元走勢－羅明立》歐元區數據未如預期，料息差拉闊可高沽歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒３７　　　１１１﹒１７　　　１１１﹒２８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５６８　　　１﹒１５５０　　　１﹒１５５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００５　　　１﹒２９８５　　　１﹒２９９５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６０　　　０﹒９９４２　　　０﹒９９５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９２　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４７２

　　《美元走勢》美國上周五（３日）公布７月非農數據，新增職位增加１５﹒７萬個，低於市
場預期的１９萬個；期內失業率下降至３﹒９％，而平均每小時工資按月上升０﹒３％，符合預
期。另外，美國７月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ為５５﹒７，低於預期的５８﹒６。由於數據參差，
美匯指數曾經跌破９５水平，不過歐元及英鎊未能維持漲勢，升幅於今早基本被完全抹去，美匯
重上９５﹒３０。加元及澳元則相對表現較佳。
　
　　美匯指數仍然未有突破，本周投資者關注美國７月份ＣＰＩ數據，倘若通脹持續升溫，將會
為加息帶來最有力的理據，支持美元造好。此外歐元區７月服務業ＰＭＩ終值為５４﹒２，略低
於預期的５４﹒４，亦低於６月份數字。另外，歐元區公布６月零售銷售數據，按月上升
０﹒３％，低於預期的０﹒４％。歐元區增長未如預期，加上歐洲央行偏向溫和的貨幣政策取向
，利淡歐元走勢。
　
　　歐元兌美元重要支持位於１﹒１５，倘若失守，下一步有機會反覆下試１﹒１４、１﹒１３
水平。預期美國與歐洲息差將會拉闊，利淡歐元走勢，建議投資者於高沽歐元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０７０　　　１﹒２９５０　　　１﹒３１２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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