《貿易開戰》京反制美，對６００億美元清單徵關稅

根據中方通報，美國政府７月１１日發布了對從中國進口約２０００億美元商品加徵１０％

關稅的措施，至８月２日美國貿易代表聲明稱，計劃將加徵稅率由１０％提高至２５％。

針對美方上述措施，中方被逼採取反制措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華

人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委

員會決定對原產於美國的５２０７個稅目約６００億美元商品，加徵２５％、２０％、１０％、

５％不等的關稅。《香港經濟日報》

