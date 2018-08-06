根據中方通報，美國政府７月１１日發布了對從中國進口約２０００億美元商品加徵１０％
關稅的措施，至８月２日美國貿易代表聲明稱，計劃將加徵稅率由１０％提高至２５％。
針對美方上述措施，中方被逼採取反制措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華
人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委
員會決定對原產於美國的５２０７個稅目約６００億美元商品，加徵２５％、２０％、１０％、
５％不等的關稅。《香港經濟日報》
06/08/2018 08:23
《貿易開戰》京反制美，對６００億美元清單徵關稅
根據中方通報，美國政府７月１１日發布了對從中國進口約２０００億美元商品加徵１０％
關稅的措施，至８月２日美國貿易代表聲明稱，計劃將加徵稅率由１０％提高至２５％。
針對美方上述措施，中方被逼採取反制措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華
人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委
員會決定對原產於美國的５２０７個稅目約６００億美元商品，加徵２５％、２０％、１０％、
５％不等的關稅。《香港經濟日報》
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