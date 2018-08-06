  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2018 08:23

《貿易開戰》京反制美，對６００億美元清單徵關稅

　　根據中方通報，美國政府７月１１日發布了對從中國進口約２０００億美元商品加徵１０％
關稅的措施，至８月２日美國貿易代表聲明稱，計劃將加徵稅率由１０％提高至２５％。
　　針對美方上述措施，中方被逼採取反制措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華
人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委
員會決定對原產於美國的５２０７個稅目約６００億美元商品，加徵２５％、２０％、１０％、
５％不等的關稅。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態06/08/2018
委內瑞拉總統 險遭無人機暗殺
生財有道03/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】海外業務增長快速 中電(00002)續發光發熱
生財有道03/08/2018
【匯控預測】分析料今年未必再加碼回購 建議買入價72元
生財有道03/08/2018
【匯控預測】券商料次季稅前多賺逾兩成 港息向上成動力
中國故事03/08/2018
【愈窮愈買】3億人爭「剁手」山寨貨 拼多多揭中國收入消費真相
專訪03/08/2018
梁安琪心中第一位是誰？理想退休生活是繼續去旅行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN