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06/08/2018 11:27

【港匯弱勢】一個月拆息八連跌，報１﹒４４厘

　　《經濟通通訊社６日專訊》港元拆息今日走低。除了隔夜息上升外，其他各期拆息繼續下跌
。作為樓按參考利率的一個月拆息則連跌八天，報１﹒４４０３６厘。
　　財資巿場公會數字顯示，隔夜拆息升至０﹒６１３２１厘，兩星期拆息跌穿１厘，低見
０﹒９７８２１厘，三個月拆息降至１﹒８２９２９厘，而六個月拆息和１２個月拆息亦分別跌
至２﹒１１１７９厘和２﹒４７８９３厘。
　　港元匯價最新報７﹒８４９０，匯商指出，中資企業本月派息，或為港元帶來一定的需求，
估計港匯暫時不會觸及弱方兌換保證價。（ｃｌ）

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