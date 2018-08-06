  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2018 12:08

恒生（１１）中期多賺２９％，第二次中期股息１﹒３元

　　《經濟通通訊社６日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至６月底的中期業績，中期純利
１２６﹒４７億元，按年增加２９％，每股盈利６﹒６２元，第二次中期股息為每股１﹒３元，
上半年每股派息共為２﹒６元，按年升８﹒３％。
　　除稅前溢利為１４８﹒６４億元，按年增加２８％。營業溢利１４６﹒６２億元，按年增加
２５％。（ｋｙ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道06/08/2018
【年金解惑－長者街訪】年金回報不吸引 望政府推全民退保
興證快訊06/08/2018
市況波動，留意企績
國際動態06/08/2018
委內瑞拉總統 險遭無人機暗殺
生財有道03/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】海外業務增長快速 中電續發光發熱
生財有道03/08/2018
【匯控預測】分析料今年未必再加碼回購 建議買入價72元
生財有道03/08/2018
【匯控預測】券商料次季稅前多賺逾兩成 港息向上成動力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN