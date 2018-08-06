恒生（１１）中期多賺２９％，第二次中期股息１﹒３元

《經濟通通訊社６日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至６月底的中期業績，中期純利

１２６﹒４７億元，按年增加２９％，每股盈利６﹒６２元，第二次中期股息為每股１﹒３元，

上半年每股派息共為２﹒６元，按年升８﹒３％。

除稅前溢利為１４８﹒６４億元，按年增加２８％。營業溢利１４６﹒６２億元，按年增加

２５％。（ｋｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

