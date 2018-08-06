《經濟通通訊社６日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至６月底的中期業績，中期純利
１２６﹒４７億元，按年增加２９％，每股盈利６﹒６２元，第二次中期股息為每股１﹒３元，
上半年每股派息共為２﹒６元，按年升８﹒３％。
除稅前溢利為１４８﹒６４億元，按年增加２８％。營業溢利１４６﹒６２億元，按年增加
２５％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
06/08/2018 12:08
恒生（１１）中期多賺２９％，第二次中期股息１﹒３元
《經濟通通訊社６日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至６月底的中期業績，中期純利
１２６﹒４７億元，按年增加２９％，每股盈利６﹒６２元，第二次中期股息為每股１﹒３元，
上半年每股派息共為２﹒６元，按年升８﹒３％。
除稅前溢利為１４８﹒６４億元，按年增加２８％。營業溢利１４６﹒６２億元，按年增加
２５％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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