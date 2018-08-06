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即市新聞

06/08/2018 19:08

《再戰明天》澳洲央行議息，希慎、電盈、九倉和港機派業績

　　《經濟通通訊社６日專訊》料澳洲央行明日維持利率不變，台灣公布７月通脹率。

＊澳洲公布官方指標利率，美盛和萬豪盤後派業績＊

　　明日外圍並無重要經濟活動。美股收市後公布業績的公司有美盛和萬豪國際。
　　在數據方面，本港時間明午１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１﹒５％不
變。１：００ｐｍ，日本公布６月領先指標，料由１０６﹒９降至１０５﹒３。
　　２：００ｐｍ，德國公布６月工業生產（經季節調整），月率料由２﹒６％降至下滑
０﹒５％；年率料由３﹒１％降至３％。德國亦公布６月經常帳盈餘，料由１２６億歐元上升至
２１２億歐元；貿易盈餘料由１９６億歐元擴闊至２０８億歐元；進口（經季節調整）月率料由
０﹒７％降至０﹒２％；出口（經季節調整）月率料由１﹒８％降至下滑０﹒４％。
　　２：４５ｐｍ，法國　貿易收支，料貿赤由６０﹒１億歐元收窄至５６億歐元。
３：３０ｐｍ，英國公布７月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由１﹒８％升上２﹒６％
；月率料由０﹒３％降至０﹒２％。
　
＊台灣公布７月通脹率＊
　
　　４：００ｐｍ，台灣公布７月出口，年率料由９﹒４％降至６﹒８％；進口年率料由
１５﹒４％降至１０％。台灣７月消費者物價指數年率料由１﹒３１％升上１﹒５％；核心消費
者物價指數年率料維持於１﹒３％。台灣７月貿易盈餘料由５２﹒１億美元收窄至５１億美元。

＊希慎、電盈、九倉和港機派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：統一企業中國（００２２０）、希慎興業（０００１４）
、電訊盈科（００００８）、九龍倉置業（０１９９７）和香港飛機工程（０００４４）。
（ｈｏ）

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