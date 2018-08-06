《再戰明天》澳洲央行議息，希慎、電盈、九倉和港機派業績

《經濟通通訊社６日專訊》料澳洲央行明日維持利率不變，台灣公布７月通脹率。



＊澳洲公布官方指標利率，美盛和萬豪盤後派業績＊



明日外圍並無重要經濟活動。美股收市後公布業績的公司有美盛和萬豪國際。

在數據方面，本港時間明午１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１﹒５％不

變。１：００ｐｍ，日本公布６月領先指標，料由１０６﹒９降至１０５﹒３。

２：００ｐｍ，德國公布６月工業生產（經季節調整），月率料由２﹒６％降至下滑

０﹒５％；年率料由３﹒１％降至３％。德國亦公布６月經常帳盈餘，料由１２６億歐元上升至

２１２億歐元；貿易盈餘料由１９６億歐元擴闊至２０８億歐元；進口（經季節調整）月率料由

０﹒７％降至０﹒２％；出口（經季節調整）月率料由１﹒８％降至下滑０﹒４％。

２：４５ｐｍ，法國 貿易收支，料貿赤由６０﹒１億歐元收窄至５６億歐元。

３：３０ｐｍ，英國公布７月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由１﹒８％升上２﹒６％

；月率料由０﹒３％降至０﹒２％。



＊台灣公布７月通脹率＊



４：００ｐｍ，台灣公布７月出口，年率料由９﹒４％降至６﹒８％；進口年率料由

１５﹒４％降至１０％。台灣７月消費者物價指數年率料由１﹒３１％升上１﹒５％；核心消費

者物價指數年率料維持於１﹒３％。台灣７月貿易盈餘料由５２﹒１億美元收窄至５１億美元。



＊希慎、電盈、九倉和港機派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：統一企業中國（００２２０）、希慎興業（０００１４）

、電訊盈科（００００８）、九龍倉置業（０１９９７）和香港飛機工程（０００４４）。

（ｈｏ）

