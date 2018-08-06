中電（２）中期總盈利升２５﹒８％，第二期中期息０﹒６１元

《經濟通通訊社６日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月底止中期業績，總

盈利上升２５﹒８％至７４﹒３６億元。每股基本盈利２﹒９４元。第二期中期股息為每股

０﹒６１元。

期內綜合收入上升７﹒２％至４６４﹒６４億元。扣除所得稅前溢利１０１﹒４３億元。（

ｊｎ）



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