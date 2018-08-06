  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2018 12:07

中電（２）中期總盈利升２５﹒８％，第二期中期息０﹒６１元

　　《經濟通通訊社６日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月底止中期業績，總
盈利上升２５﹒８％至７４﹒３６億元。每股基本盈利２﹒９４元。第二期中期股息為每股
０﹒６１元。
　　期內綜合收入上升７﹒２％至４６４﹒６４億元。扣除所得稅前溢利１０１﹒４３億元。（
ｊｎ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS06/08/2018
【FOCUS】對沖巨頭爆中國「七寸」？央媽急出招穩人幣
生財有道06/08/2018
【年金解惑－長者街訪】年金回報不吸引 望政府推全民退保
興證快訊06/08/2018
市況波動，留意企績
國際動態06/08/2018
委內瑞拉總統 險遭無人機暗殺
生財有道03/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】海外業務增長快速 中電續發光發熱
生財有道03/08/2018
【匯控預測】分析料今年未必再加碼回購 建議買入價72元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN