《經濟通通訊社６日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月底止中期業績，總
盈利上升２５﹒８％至７４﹒３６億元。每股基本盈利２﹒９４元。第二期中期股息為每股
０﹒６１元。
期內綜合收入上升７﹒２％至４６４﹒６４億元。扣除所得稅前溢利１０１﹒４３億元。（
ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
06/08/2018 12:07
中電（２）中期總盈利升２５﹒８％，第二期中期息０﹒６１元
《經濟通通訊社６日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月底止中期業績，總
盈利上升２５﹒８％至７４﹒３６億元。每股基本盈利２﹒９４元。第二期中期股息為每股
０﹒６１元。
期內綜合收入上升７﹒２％至４６４﹒６４億元。扣除所得稅前溢利１０１﹒４３億元。（
ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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