《小傳日記》大象小象齊放榜，魚缸順利向前闖

《小傳日記》經過上周魚缸黑仔黑足一星期後，今朝（６日）返來好友終於瞓醒嚟個大反攻

。花旗國魚缸由於企業季績理想，貿易戰嘅憂慮放埋一邊，道指上個禮拜五（３日）飛起

１３６點；標指漲１３點；納指亦飛起９點。魚缸今朝就跟勢高開２０９點報２７８８５，之後

升過３９８點，修復２８０００點關口，最高見２８０７４點，可惜後來由於Ａ場轉弱，魚缸後

來收窄升幅。

時值藍戰士放榜，大象（００００５）、小象（０００１１）今日交出孖屐收貨嘅成績表，

中電（００００２）亦如是，加上超人一號（００００１）、友邦（０１２９９）、ＱＱ

（００７００）都有資金買上去，結果魚缸整體都保持住升勢。最終埋單計今日魚缸彈起

半個巴仙或１４３點，報２７８１９點。主板成交８５５﹒６２億銀減少３巴仙。

國貨就微升８點，報１０７０１點。Ａ場就同魚缸背道而馳，跪低逾１巴仙，報

２７０５，一度連２７００關都穿埋！



＊大小象齊升友邦來贈慶，賭股再受壓永利澳門插＊



孖屐今日觸目焦點相信就數今日大象同小象齊齊放榜，重磅藍戰士、大象中期列帳稅前盈利

符合預期，按年升５巴仙。睇完成績表後，大象輕輕揚半個巴仙，收報７２﹒６５銀。至於小象

都生性，中期純利按年增加２９巴仙，上半年每股派息共為２﹒６銀，全日踢高近２巴仙，收

２０５﹒６銀。另一藍戰士中電嘅成績都唔錯，中期總盈利都上升２６巴仙，今日飛起近３巴仙

，報９０銀，曾經破過頂高見９０﹒０５銀！

藍戰士友邦今日都坐火箭升逾２巴仙，報６７﹒６銀。另一邊廂，超人一號就飛起逾３巴升

，報８６﹒８５銀，係今日最叻叻嘅藍戰士。

有人開心有人愁，賭股又再受壓，全線瞓低。海通國際仲將永利馬交（０１１２８）「他屐

」降到得２０﹒１銀，評級由買入降到中性。永利馬交收工跌２巴仙，報１９﹒６銀，仲創逾九

個月新低；至於新濠（００２００）都無咗超過２巴仙，報２１﹒５５銀；澳博（００８８０）

就少咗逾１巴仙，收８﹒７５銀。



＊企鵝續反彈走勢似甩難，人仔再急貶磚頭被壓扁＊



大隻佬ＱＱ上個禮拜唔見咗超過６巴仙後，今朝高開２巴仙兼上返３５０蚊水平，收升近１

巴仙，報３５３銀。神州煤炭佬神華（０１０８８）預計上半年純利會跌７巴仙，主要由於上半

年集團商品煤產量下降、少數股東權益佔比較高嘅發電分部利潤佔比上升，以及所得稅有所增加

，但消息完全冇影響缸友掃貨意慾，收市輕微彈起唔夠半個巴仙，報１７﹒４２銀。舜宇

（０２３８２）朝早仲發力跳彈床彈起超過半成，但埋單前有唔少缸友散水，全日只係微升唔夠

１巴仙，報１２１﹒９銀，但都打破之前連跌五日兼五連陰嘅魔咒。

離岸人仔（ＣＮＨ）午後升幅乾哂水，碧桂園（０２００７）就不幸受拖累，只微升２亳子

報１０﹒９０銀。其他街坊都一樣冇運行，新城發展（０１０３０）上個月銷售按月唔見咗３５

巴仙，全日碌低２亳子，報５﹒６８銀。融創（０１９１８）腳軟跌逾２巴仙，收報

２１﹒９銀。物管佬彩生活（０１７７８）就跌咗超過３巴仙，報６﹒８５銀。



＊人行肯出手人仔唔再瘦，光綠放榜日成績唔核突＊



人仔跌咗咁多日，人行終於睇唔順眼出手救世，打擊沽空人仔，令到人仔兌美金即期匯率今

朝大幅高開，跌咗６日嘅東航（００６７０）今朝曾飛起近６巴仙，不過由於人仔匯率到下午收

碌返落嚟，最終穩報４﹒４７銀；南航（０１０５５）都一齊近乎平飛報５﹒０８銀。國航

（００７５３）就跟唔到啦，低飛近１巴仙，報６﹒７１銀收工。

與此同時，洛陽鉬業（０３９９３）公布董事長同副董事長連任，但係今日就仆低近６巴仙

，報３﹒３３銀，跌足４日唔見１７巴仙，真係無陰公囉。

又嚟到放榜季節，光大綠色環保（０１２５７）嘅成績表都幾亮麗，盈利按年升成４１巴仙

，仲派中期息６仙，大家歡喜！所以收工都跳起近１巴仙，報７﹒６９銀。



＊石四藥盈喜股價彈唔起，協鑫九年低俄鋁又發威＊



神州醫藥佬石四藥（０２００５）發盈喜，話預料上半年賺多咗最少五成，今朝強勢高開近

６巴仙。可惜之後都阻止唔到佢碌低嘅命運，全日走低超過半成，報６﹒１４銀。另一個生技街

坊金斯瑞（０１５４８），年初個陣時試過升到去３４蚊，可惜之後開始碌返落嚟，而上個禮拜

五更一度唔見咗近１４巴仙，但今日就強勢反彈，升咗６巴仙，報１７﹒１８銀。復星醫藥

（０２１９６）全日玩過山車，最高彈起半成，高見３６﹒４５銀，但收市之前有唔少缸友食胡

散水，全日跣低１巴仙，報３４﹒３５銀。

另一邊廂，神州光伏佬保利協鑫（０３８００）就遭到上海電氣（０２７２７）打退堂鼓終

止收購，話交易雙方對合作條款兼交易方案達成唔到一致嘅共識，又認為時機同條件都未夠成熟

，所以決定終止交易。缸友收到風即刻雞咁腳走，全日最多碌低９巴仙，低見０﹒６銀，創咗超

過九年新低，埋單唔見咗近８巴仙，報０﹒６１銀。上電雖然做唔成呢單「刁」，但可以慳返ｄ

錢，全日彈起近２巴仙，報２﹒５６銀。

俄鋁（００４８６）上半年賺多超過１倍，中午之後一路爬高，最後埋單升咗近半成，報

２﹒３銀。阿里健康（００２４１）以大約６千萬人仔轉讓咗合資公司鴻聯九五嘅４５巴仙權益

畀中信國安，今朝由最多升咗３巴仙，高見７﹒８６銀後跌返落嚟，全日跌半成，報７﹒２５銀

。

另外，ＡＶ策劃推廣（０８４１９）、金泰豐（０８４７９）兩隻魚毛今日分別碌低近八成

同逾六成，報０﹒８銀同０﹒５４銀，成為表現最慘烈嘅兩隻魚毛，真係慘！請請！



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