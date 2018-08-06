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即市新聞

06/08/2018 11:16

《真知灼見－溫灼培》貿易戰未能改善美國貿赤

　　《真知灼見》美國上周五（３日）公布７月份失業率如預期降至３﹒９％，不過非農業新增
職位只增加１５﹒７萬名。新增職位增長雖遠少於市場預期，但只要整體新增職位增長仍高於
１２萬個，則意味美國勞工市場仍然穩健。上周五晚市場焦點普遍集中在美國就業報告身上，但
筆者對美國６月份貿易平衡數字更感興趣。因為美國於６月初便開始對全球（除了數個獲括豁免
的國家）的鋼鋁徵重關稅，即該月美國已展開貿易保護主意。但有趣的是，美國６月貿赤竟不減
反增，６月貿赤為４６３億美元，相較５月貿赤為４３２億美元。也就是說，似乎關稅並無助改
善美國貿易赤字。

＊中國本周三公布７月份貿易數字＊

　　回看本周市場焦點。特朗普政府從７月份開始便對來自中國總值３４０億美元貨物進口徵
２５％關稅。這究竟對中國的貿易可帶來多大衝擊？待本周三（８日）中國公布的７月份貿易數
字將自有分曉，暫時市場沒有這方面的估計，但回看中國６月份貿易盈餘４１６億美元。另外，
本月值得留意的經濟數字還有周四（９日）及周五（１０日）美國分別公布的生產及消費物價指
數，兩者均為７月份數字。美國通脹值得留意，是因為如通脹愈大，愈能使聯儲局加大加息步伐
。現市場估計美國以消費物價指數衡量的表面年通脹率為３％，如屬實將較６月的２﹒９％要高


＊澳洲新西蘭本周議息料按兵不動＊

　　議息會議方面，本周有兩央行議息，分別是周二（７日）的澳洲央行及周四（９日）的新西
蘭央行，預期兩央行會維持所有貨幣政策不變。面對中美貿易戰的不穩定因素，相信兩央行也不
會在其聲明中暗示有提早加息可能。但也值得關注兩央行如何看其當地經濟發展。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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