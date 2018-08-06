友邦騰訊力撐，惟港股尾市升幅收窄至１４３點收２７８１９



《經濟通通訊社６日專訊》美股上周五晚（３日）造好，雖然部分經濟數據遜預期，但失業

率數字輕微下跌，而ＩＢＭ升逾３％撐起道指，輝瑞亦升逾２％，道指收２５４６２，升１３６

點或０﹒５４％。

港股方面，受惠於美股良好氣氛，刺激恆指高開２０９點後，最多一度升３９８點，並曾收

復２８０００點關口，最高曾見２８０７４點。惟內地Ａ股走勢乏力，滬指更曾失守２７００點

關，拖累港股二萬八得而復失，加上匯控（００００５）中午公布業績後無力，大市升幅進一步

收窄，恆指最終收報２７８１９點，升１４３點或０﹒５２％。主板成交８５５﹒６２億元，較

上星期五８８２億元跌近３％。

滬指瀉３５點或１﹒２９％，報２７０５點。國企指數報１０７０１點，升８點或跌

０﹒０８％。



＊騰訊友邦恆生硬淨，匯控績後失威＊



重磅股方面，騰訊（００７００）今早氣勢如虹，高開２﹒２８％，惟其後升幅逐步收窄，

但仍收升０﹒９１％，報３５３元；友邦（０１２９９）表現硬淨，全日升２﹒１１％，報

６７﹒６元；中移動（００９４１）無升跌，報６９﹒２５元；港交所（００３８８）上周五遭

中金降目標價至３１０元，仍遠高於現價，今日收市無升跌，報２２４元。

匯控及恆生（０００１１）午後公布業績，高盛表示匯控業績符合預期，微降目標價至８４

元及評及「買入」，惟投資者趁消息出貨，匯控早段近２％升幅幾乎蒸發，全日只揚０﹒４８％

報７２﹒６５元；恆生上半年純利增長２９％，股份午後升幅擴大，收升１﹒５８％，報

２０５﹒６元。其他本地銀行股方面，中銀香港（０２３８８）升１﹒６２％，報３７﹒５５元

；渣打（０２８８８）升０﹒６５％，報６９﹒７５元；東亞（０００２３）升０﹒９９％，收

報３０﹒５５元；

內銀股普遍向好，建行（００９３９）升０﹒４３％，報６﹒９８元；工行（０１３９８）

升０﹒７％，報５﹒７５元；中行（０３９８８）無升跌報３﹒６１元；交行（０３３２８）升

０﹒９％，報５﹒６１元；農行（０１２８８）升０﹒８％，報３﹒７９元。



＊長和冠藍籌股公用股受捧，藥股濠賭繼續瀉＊



長和（００００１）繼續受上周業績帶動，全日股價升３﹒３９％，報８６﹒８５元，為最

佳表現藍籌股；其他長和系股份方面，長實集團（０１１１３）則跌１﹒０３％，報５７﹒４元

；長江基建（０１０３８）跌０﹒３５％，報５７﹒７５元；長江生命科技（００７７５）無升

跌，報０﹒５２元。

資金再次轉追公用股避險，電能實業（００００６）升１﹒３６％，報５５﹒９５元；港燈

－ＳＳ（０２６３８）升１﹒２６％，報８﹒０６元；中華煤氣（００００３）升１﹒９３％，

報１５﹒８８元；中電（００００２）中午公布中期總盈利升近２６％至７４４﹒３６億元，刺

激股價大漲，升２﹒５１％收９０元，最高見９０﹒０５元破頂。

內地醫藥股全面失守，本港醫藥股跟隨下跌，石藥（０１０９３）跌３﹒４６％，報

１８﹒９８元；中生製藥（０１１７７）跌６﹒５９％，報９﹒６４元；中國中藥

（００５７０）跌３﹒０５％報５﹒４１元；國藥（０１０９９）升０﹒９％，報３３﹒７元；

藥明生物（０２２６９）跌０﹒８８％，報７３﹒０５元。惟金斯瑞（０１５４８）建議回購股

份，今日低位反彈，全日升６﹒０５％，報１７﹒１８元。

濠賭股遭急沽，美高梅（０２２８２）大跌３﹒７２％，報１６﹒０４元；永利澳門

（０１１２８）跌２％報１９﹒６元；銀娛（０００２７）跌１﹒８４％，報５６﹒１５元；新

濠國際（００２００）跌２﹒２７％，報２１﹒５５元；金沙中國（０１９２８）跌０﹒６７％

，收市報３７﹒１元；澳博控股（００８８０）跌１﹒４６％，報８﹒７５元。

６１％，收市報０﹒８元及０﹒５４元。（ｕｌ）

