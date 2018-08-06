《每周華語－黃溢華》中美貿戰、各取所需，自求多福，增持現金

《每周華語》上周五（３日）人民幣於歐美市離岸價反彈，支持期指於上周五夜市反彈，但

大方向恆指仍在波動中下移，上下限２６０００╱２９０００點內為主。



中美貿「戰」上周又見升級！筆者已多次指出，很多事情不宜只看「牌面」，宜多看更深層

次的「牌底」。全球貿易化及資本化，於２０００╱２０１０年已到了「盡頭」！有必要「洗牌

」。２００８╱２０１６年，全球主要大國經濟脆弱，「ＱＥ」成為救星，確又意外地撐起地球

村之經濟。至少美元制度依然維持，而Ｇ２０多少及時穩定信心。中國大印銀紙，中國資金四方

八面流出，為地球村作出了重要的貢獻。事實上，美國聯儲局上周議息，無舉行記者招待會，但

聲明有兩大點：首先是美國經濟看好，甚而暗示了有強勁表現；其次是「國際事務」要多加跟進

。一般認為，此是指美中貿易「戰」及相關的事情，可能左右美國經濟擴展的步伐。中美貿「戰

」，不宜只看中短期之負面影響，如果「戰」而「衍生」新的經貿格局，相信中美兩國，可成為

未來新世界秩序的「王者」。中美貿「戰」不必兩者俱傷！兩者俱成為贏家亦有可能。因而歐英

日俄自然不會盲目觀「戰」，亦必小心看清事情的發展及各自的實力與底牌。美俄會面，美朝和

解，美國牌面「老友記」，美德有「好關係」。但二戰後，兩大戰敗國，日本及德國７０年後的

今天都是「戰敗國」！三代人已成為歷史，此亦必須「解決」，而歐盟歷史太複雜，使泛歐即使

再無前蘇聯左右，東歐╱中歐加西歐再加烏克蘭甚為困難！經貿與政治，宏觀上分割不開。



中美兩國之ＧＤＰ及各自的經貿額佔５０巴仙全球額度以上。日本、德「戰敗」而根本不敗

！歷史長波，７０年、１００年那怕２００年都是很短的時間。但近１００年之人類經貿飛快發

展，１００年多，自一戰至今，已「壓縮」了１６００╱１９００之「３００年」人類的成就！

很多人討論歷史之重要性，各師各法，但筆者認為，歷史包含一個「壓縮」本質，可能為大多數

的論者所忽略了。歷史「壓縮」效應，正在眼前。１９４５年至１９７５年，見不少新生的經貿

事情，世局大變。１９９０╱２０００，２０１０╱２０２０又見兩波之全球性科技經濟大浪！



地球村７０多年之「經營」規則，大變就在眼前。中美爭「雄」，不需要只要一個「第一」

。也可以有「雙」冠軍：乒乓波也！中美國情各異，正是南北相對，但打「雙打」對手，乃日德

乎？歐日乎？又或日俄德英乎？不重要！打「雙打」，「打」得好，可成為「雙」王者各取所需

。



其他大國，正擔心由中美「單」打變為「雙」打也！一有風吹草動，各自有打算。中美貿「

戰」，不必是「大戰」而見兩敗俱傷。重組全球經貿之格局，見中國之全方位發揮影響力，可以

說是「不改」，也見美「急著」而改。市場再有大波動難免。中短期，又若７月╱９月之三個月

，甚而到２０１９年首季，都可能引致市場波動驚人。



以投資角度看，未來半年增持現金為佳，而息率上升，可更快。但亦由於爭奪更好的經貿格

局╱利益，中國經濟已不再只靠美國便可穩定，後「ＱＥ」時代，形勢見隱藏更大的波動。資產

組合套現需時，說易行難。



特朗普╱朝鮮可以「一百八十度」再做「好朋友」，那麼中美即使「大打出手」，不久的將

來，也可以再做「好朋友」！只要北戴河會議再確認「習核心」之大勢及權力：習普兩位「王者

」可以在比拼以後突然坐下來「講和」，長期看，形勢仍樂觀。

《資深市場人士 黃溢華》

