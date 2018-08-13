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即市新聞

13/08/2018 09:11

《地產人眼－黃漢成》甲廈成交量仍未解凍，把握時機迎接未來升浪

　　《地產人眼》踏入下半年，甲廈價格雖保持上揚之勢，然而成交量卻持續低迷，根據資料顯
示，７月份５０大指標甲廈只錄得１５宗成交（實時數據、包括公司轉讓買賣），較６月份下跌
約一成半，創近２年來次低紀錄，當中有近八成甲廈錄得零成交，連熱門商廈如上環信德中心及
金鐘力寶中心，上月亦登上了「ｚｅｒｏ榜」。
　
　　筆者對此市況毫不感到意外，只因近日中美貿易戰愈演愈烈，而各大銀行亦相繼調高按息，
加上國內經濟出現暗湧，而投資工商舖的大多是所謂的「聰明錢」，游走於商廈市場中，不少是
專業而高端的投資者，他們對市場的觸覺異常敏銳，稍有風吹草動，便立即放緩入市步伐，謀定
而後動。此外，商廈價格近年的升幅亦委實驚人，尤其自去年開始，升勢更是凌厲，整體商廈價
格升幅逾五成，個別甲廈如上述的信德中心及力寶中心，升幅更達一倍有多，在一輪追捧後，高
價已令不少有意入市的買家卻步，致使近期甲廈成交幾近冰封。
　
　　雖然甲廈價格已上升不少，但卻是高處未算高，上世紀９０年代，當時貴重物業如核心區甲
廈、一線街旺舖及山頂豪宅，那時候三者呎價大致相若，然而廿多年發展下來，三者呎價卻出現
極大的差距，之前成交的山頂歌賦山道屋地，呎價逾２２萬元，貴絕全球，而現在一般一線街旺
舖，呎價動輒亦要二、三十萬元；但反觀甲廈，即使早前頻錄破頂成交，但呎價最高也只是６萬
多元，而不少核心區甲廈，呎價更只是３萬多元左右，可見甲廈呎價處於大落後，存在著頗大的
升值空間。
　
　　即使地產市道會有高低起伏，然而香港畢竟是國際金融中心，近年國內企業紛紛「走出去」
面向世界，香港正好是它們落戶設點的最佳首選，而甲廈能凸顯企業地位，誠然是它們的心頭所
好，在供應不多的情況下，甲廈始終是極具價值的投資選項；而甲廈成交量偏低的情況，筆者相
信仍會持續一段時間，待中美貿易戰陰霾過後，加上投資者認清甲廈的真正價值，相信在量及價
方面，甲廈未來還會有另一輪升浪。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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