《鍾之日記》Ａ場險守二千七，港股拉鋸二萬八



《鍾之日記》８月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



上周末中國向市場放出大招，一是終於決定對美國５２０７個稅目約６００億美元商品加徵

５％－２５％關稅，以反制美方擬將２０００億美元商品加徵稅率由１０％提高至２５％；二是

人行出手打擊人幣「空軍」，今日起將遠期售匯業務外匯風險準備金率從０上調至２０％，令沽

售人民幣的對沖成本增加。在岸及離岸人民幣今日早段反彈，但之後雙雙回落。ＣＮＹ今早大幅

高開４２０點子，其後一度升穿６﹒８關口，高見６﹒７９７８，大升６４２點子，但之後顯著

回落，截至４時３０分收盤報６﹒８４２０，較上日（３日）仍升２００點子。不過，離岸人民

幣已倒跌，目前在６﹒８５上落，跌約１００點子。



＊Ａ場四連跌，險守２７００＊



人幣未止跌，貿戰再升級，Ａ場繼續跌。中金報告直指，人幣貶值對中國經濟影響比關稅新

政更大。

滬綜指低開後一度倒升，最高見２７６０點，惟其後反覆回落，午後跌幅擴大，一度失守

２７００點，低見２６９２點，收市跌１﹒２９％，報

２７０５﹒１６點，創近兩年半以來收市新低，連跌四日，深成指及創業板分別跳水２﹒０８％

及２﹒７５％。人行逆回購１２連停，但在大跌市下，兩市全日成交額略增至２９１１億元人民

幣，較上日（３日）微升２％。



＊友邦騰訊雖力撐，二萬八仍得而復失＊



港股方面，受惠於美股良好氣氛，刺激恆指高開２０９點後，最多一度升３９８點，並曾收

復２８０００點關口，最高曾見２８０７４點。惟Ａ股走勢乏力，拖累二萬八得而復失，加上匯

控（００００５）中午公布業績後無力，大市升幅進一步收窄，恆指最終收報２７８１９點，升

１４３點或０﹒５２％。主板成交８５５﹒６２億元，較上日８８２億元跌近３％。

重磅股方面，騰訊（００７００）今早氣勢如虹，高開２﹒２８％，惟其後升幅逐步收窄，

但仍收升０﹒９１％；友邦（０１２９９）表現硬淨，全日升２％。



＊「大象」業績欠驚喜僅微升，「小象」獲大行唱好價揚＊



「大象」匯控季度業績雖略勝預期，惟欠驚喜，同時未有再提回購安排，股價上升動力不足

，盤中最多升１﹒８％，高見７３﹒６元，惟午後升幅收窄，全日僅升０﹒５％，報７２﹒６５

元。

匯控第二季稅前盈利５９﹒６億美元，按年升１３％，優於市場預期的５７﹒９４億美元。

上半年列帳稅前盈利按年升４﹒６％至１０７億美元，符合預期，當中香港區繼續成為集團盈利

增長引擎，上半年香港區稅前盈利達５９﹒８億美元，按年升２９﹒６％，單計第２季，香港區

稅前盈利更按年勁升３８﹒４％至２８﹒３億美元。

雖然匯控第二季業績略勝預期，但富瑞認為增長只是微不足道，淨息差按季持平，令人失望

，除非匯控可顯示其提高經營槓桿的能力，否則集團的股價難有突破。另外，高盛調整匯控

２０１８至２０２０年每股盈利預測，目標價由８５元降至８４元，但維持買入評級。

至於「小象」恆生（０００１１）方面，中期多賺２９％至１２６﹒５億元，表現勝預期，

此前市場預期恆生稅前盈利增長介乎１１％至１８％。第二次中期息為１﹒３元，上半年合共派

續籲增持目標價看２４０元；另外高盛亦維持恆生買入評級，目標價２３４元。恆生股價全日收

升１﹒６％，報２０５﹒６港元。



＊中國發動能源王牌反擊美國，自家燃氣股先行跌＊



中美貿易戰的陣仗已愈鬧愈大，美國準備向中國２０００億美元進口貨品加徵２５％關稅，

正當中國苦惱於如何達至同等力度反擊之際，獨闢蹊徑找到新方法，就是向美國進口能源徵收關

稅，打擊美國作為能源大國的戰略計劃。中國最新公布的６００億美元關稅清單中包括液化天然

氣（ＬＮＧ），被外媒稱為是「重要武器」。

美國是全球汽柴油等燃料最大的出口國，並預計將在２０１９年成為全球最大的液化天然氣

（ＬＮＧ）出口國之一，而中國作為全球最大的原油進口國，若中國向美國能源架起壁壘，勢必

影響美國的能源市場地位。

雖然如此，對中國而言這也是損人一千自傷八百的把戲，首先，中國為了提升空氣質素減少

能源污染，大力推動煤改氣，但實行這一政策需要進口大量ＬＮＧ，而只有如美國這樣擁有高端

科技的國家才可做到，由於更換家用能源非一朝一夕之間的事，需求彈性十分低，相信關稅苦果

最終仍須由中國消費者自己承擔。

燃氣股普遍跌，新奧能源（０２６８８）跌３﹒９％至７５元，中國燃氣（００３８４）跌

１﹒５％，收報３０﹒４元，潤燃（０１１９３）跌３﹒１８％至３５元，北京燃氣藍天

（０６８２８）卻升２％，報０﹒５１元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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