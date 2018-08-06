《經濟通通訊社３日專訊》具大概率退市風險的長生生物（深：００２６８０）無懸念錄得
連續第１５個跌停板，報７﹒８元人民幣，錄得７０萬手封單。長生生物由出事前至今，股價
已蒸發６８％。（ｅｙ）
06/08/2018 09:50
【疫苗造假】長生生物連續１５日跌停，股價累計蒸發６８％
《經濟通通訊社３日專訊》具大概率退市風險的長生生物（深：００２６８０）無懸念錄得
連續第１５個跌停板，報７﹒８元人民幣，錄得７０萬手封單。長生生物由出事前至今，股價
已蒸發６８％。（ｅｙ）
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