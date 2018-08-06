【聚焦人幣】人幣即期收升２００點子報６﹒８４２０，離岸價倒跌

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行維穩匯率，即日起上調外匯風險保證金率至２０％，增

加沽空人民幣成本，在岸及離岸人民幣早段反彈，但之後雙雙回落。截至４時３０分官方收盤時

間，在岸人民幣仍能維持升幅，而離岸人民幣則已倒跌。

在岸人民幣（ＣＮＹ）今早未有跟隨中間價走低，大幅高開４２０點子，報

６﹒８２００，其後一度升穿６﹒８關口，高見６﹒７９７８，大升６４２點子，但之後顯著回

落，午後見過最低６﹒８４８２，高位回落逾５００點子，收盤報６﹒８４２０，較上日（３日

）官方收盤價升２００點子。

離岸人民幣（ＣＮＨ）方面，早段見過６﹒８２５０，倒升２２０點子，惟午後一度跌穿

６﹒８６水平，目前在６﹒８５上落，跌約１００點子。

交易員表示，人行調升外匯風險保證金率提振市場信心，但美匯指數強勢，以及中美貿易戰

的不確定性，均對人民幣匯率構成下行壓力。如果其後美指繼續向上，即使人行實施逆周期政策

，亦難以阻礙匯率承壓的趨勢，人民幣看貶情緒未散。

不過，人行參事盛松成表示，目前人民幣不會「破７」，因為這是一個心理關口，不易跌穿

。又認為，匯率貶值會帶來很多問題，包括資本外流壓力增大、大國形象受損，導致貿易摩擦更

容易升級等，而透過貶值促進出口的做法更是得不償失，相信中美兩國都不希望人民幣大幅貶值

。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８５１３，至去年５月３１日以來最低，較上個交易日貶

１９１點子，連跌兩個交易日。（ｋｌ）

