【聚焦人幣】人行今起上調遠期售匯風險準備金率，增沽空人幣代價

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日起，將遠期售匯業務外匯風險準備金率由０上調至

２０％，企業沽售人民幣的對沖成本增加。

人民銀行公布，近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響，外匯市場出現了一些順周期波

動的跡象。為防範宏觀金融風險，促進金融機構穩健經營，加強宏觀審慎管理，決定自２０１８

年８月６日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０調整為２０％。

人行解釋，遠期售匯業務是銀行對企業提供的一種匯率避險衍生產品。企業通過遠期購匯能

在一定程度上規避未來匯率風險，但由於企業並不立刻購匯，而銀行相應需要在即期市場購入外

匯，這會影響即期匯率，進而又會影響企業的遠期購匯行為。這種順周期行為易演變成「羊群效

應」。２０１５年「８﹒１１」之後，為抑制外匯市場過度波動，人行將銀行遠期售匯業務納入

宏觀審慎政策框架，對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取外匯風險準備金，準備金率定為

２０％。２０１７年９月人行及時調整前期為抑制外匯市場順周期波動出台的逆周期宏觀審慎管

理措施，將外匯風險準備金率調整為０。



＊否認資本管制，惟可抑制企業遠期售匯行為＊



人行又指，對遠期售匯徵收風險準備金不是資本管制措施，並未對企業參與外匯遠期、期權

、掉期交易設置規模限制，也沒有逐筆審批要求，更沒有禁止企業開展這類交易，顯然不屬於資

本管制，也並非行政性措施，而是宏觀審慎政策框架的一部分。

具體來看，人民銀行要求金融機構按其遠期售匯（含期權和掉期）簽約額的２０％交存外匯

風險準備金，相當於讓銀行為應對未來可能出現的虧損而計提風險準備，通過價格傳導抑制企業

遠期售匯的順周期行為，屬於透明、非歧視性、價格型的逆周期宏觀審慎政策工具。

外匯風險準備金由金融機構交存，不對企業。企業可按現有規定辦理遠期結售匯業務，遠期

結售匯作為企業套期保值工具的性質不變。為滿足交存外匯風險準備金的要求，銀行會調整資產

負債管理，通過價格傳導抑制企業遠期售匯的順周期行為，對於有實需套保需求的企業而言，影

響並不大。（ｃｔ）

