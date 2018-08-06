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即市新聞

06/08/2018 09:39

《融天納地－溫天納》最新宏觀國策解讀

　　《融天納地》內地最新宏觀政策變中求「穩」，上月底召開的政治局會議，表明在外部環境
的變化前，宏觀政策既要保持經濟平穩健康發展，也要堅定去槓桿與深化供給側改革。不過，在
經濟運行內外環境趨向複雜的情況下，穩增長與穩風險之間必然存在矛盾，未來需要高度警惕政
策調整力度，以免影響未來經濟的長遠健康發展。
　
　　若要拉動基建投資，目前在一般公共預算內的財政支出力度之擴張空間有限，難以支撐基建
投資。筆者估計從發展上，廣義財政將成為對基建投資的主要支撐，特別是政府性基金仍有可調
用空間，專項債券發行力度加大，融資平台在建項目融資上亦能起到一定的作用。
　
　　內地經濟增長韌性仍存，經濟結構調整與轉型持續，但中美貿易爭端加劇了內地經濟運行外
部環境的不確定性，成為內地經濟面臨最大的外圍變數。在內有經濟下滑的壓力、外有貿易戰的
雙重挑戰，這次政治局會議再次確認了經濟政策的邊際調整，貨幣政策邊際轉向為寬鬆，財政政
策更為積極，但嚴控內房態度不變，力圖透過政策的預調微調穩增長、穩風險。
　
　　如何「穩」？取決於資金的進與出，「財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用」
作為既定方向，先需要解決資金的問題。估計下半年財政收入將來自預算內收入，當中金額有增
有減，地方政府專項債將會增加。不過，稅收及土地出讓金將會減少。此外，ＰＰＰ以及政策性
金融債將會增加，而地方融資平台的融資來源，筆者估計受高信用等級規範的債務不會受影響。
整體城投債的發行規模不會明顯縮減，反而是趨向穩定。
　
　　資金進來後又如何使用？參考內地不同的分析觀點，筆者估計下半年財政支出將會集中在以
下幾個方向：
　
１﹒以守為主：精準扶貧，鄉村振興
　　精準扶貧：筆者估計，今年中央財政補助地方專項扶貧資金同比增長超過２３％，中央財政
對老少邊窮地區轉移支付同比亦增長超過１５％。
　　鄉村振興：在方向上，筆者估計將會集中在農村基建、環境整治、產業升級。
　
２﹒以攻為主：科技創新，新舊動能轉換
　　在內憂外患下，國家重點發展高新技術產業，以及高端製造等核心技術。將會是政府資金的
投資方向。
　
３﹒進入下半年，內地基建投資將止跌企穩，方向由東部往中西部地區傾斜，城市往農村傾斜。
　
　　此外，海南、雄安等新區將會是政府重點投入的領域。
　
　　在投資方向上，筆者認為亦應坐上政府的順風車，作為防守性的部署策略。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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