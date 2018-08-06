《金石為開－黃威》英央行助攻美元，非農遜色仍難救金價

《金石為開》上周美聯儲議息會議釋放出鷹派信號，再度提振美元走勢。同時英央行行長卡

尼表達了對英國「脫歐」及貿易戰的憂慮，導致英鎊在加息之後依然受挫，助攻美元指數升回年

內高位。美國７月非農遠遜預期，但未妨礙美元強勢表現，僅對黃金形成小幅承托。全周金價仍

反覆下行，累計下跌０﹒８％，為連續四周下跌。



美聯儲於議息會議後宣布，ＦＯＭＣ委員投票一致同意，維持聯邦基金目標利率區間不變，

符合市場預期。不過政策聲明中透露出一絲「鷹派」氣息，除了重申漸進式加息之外，聲明評價

美國經濟活動以強勁速度上升，刪掉了６月會議聲明中穩健增長的措辭。市場對此的整體反應較

為溫和，不過這表明美聯儲更加看好美國經濟，仍是相對鷹派的信號。



隨後英央行又給美元送來了強力助攻。儘管其貨幣政策委員會（ＭＰＣ）一致同意加息２５

個基點，但行長卡尼表示「脫歐」及貿易戰都將影響英國，貨幣政策只能循序漸進，導致英鎊反

而下挫至１﹒３關口。美元指數重返９５之上，再度呈現試頂之勢。黃金在重壓之下，一度跌至

１２０４﹒３美元，刷新了近一年以來的低點。



另一方面，美國７月非農就業人口僅增加１５﹒７萬人，遠不及預期的１９﹒３萬人，薪資

增長及失業率則均符合預期。由於在完全就業的情況下，１５﹒７萬的新增非農仍屬較強表現，

因而這並未對美元走勢和加息預期產生顯著影響。對於黃金而言，一次非農的遜色只能輕微削弱

強美元的利空影響，尚不足以改變當前的弱勢局面。金價仍處於明顯的下行趨勢中，保利加通道

中軌已經下壓至１２２８美元，日線圖未出現見底跡象，建議投資者維持逢高造空。



本周並無太多重要數據，主要關注美國７月通脹以及日本和英國的二季度ＧＤＰ初值，同時

留意美國與中國和伊朗關係的進展。《六福金融分析師 黃威》

