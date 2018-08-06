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即市新聞

06/08/2018 08:41

《陶冬天下－陶冬》英格蘭匯率疲弱，美利堅就業強勁

　　《陶冬天下》上周中美兩國在貿易糾紛上強硬過招，幾大央行先後出招並影響了資產價格。
美國政府聲言會將２０００億美元中國產品的進口稅率由１０％提高到２５％，中國政府隨即表
明會對６００億美元美國產品加增關稅。世界兩大經濟體的貿易糾紛對全球經濟構成威脅，不過
股市反應卻截然不同，美股高歌猛進，Ａ股哀鴻遍野。日本銀行無視債市對政策變化的炒作，堅
持寬鬆的ＱＱＥ基調，交易員立刻挑戰黑田拋售國債，十年期ＪＧＢ國債利率創下近年新高，
ＢｏＪ強硬干預，將利率壓到政策目標之下。英格蘭銀行宣布加息２５點，這是金融危機後的利
率新高，不過此舉已經為市場所消化，英債價格波動不大，反而是之後行長卡尼在電視上表示對
英國無法與歐盟達成協議感到擔憂，英鎊對美元應聲劃破１﹒３大關。中美貿易關係不明朗，人
民幣匯率貶值加速，中國人民銀行突然調高外匯風險準備金率，人民幣止跌回升。意大利政府的
預算案在國會遭遇阻礙，意大利國債被拋售。美國７月非農就業數據弱過預期，但是勢頭依然強
勁，美股美債維持強勢，蘋果成為歷史上第一隻市值超過萬億美元的股票。黃金觸底１７個月新
低後因美元轉弱而反彈。
　
　　英格蘭銀行決定加息２５點至０﹒７５％，這是英國金融危機後第二次加息，將資金成本推
向金融危機以來的新高。與歐洲和日本不同，英國面臨通貨膨脹壓力，在勞工市場尤其明顯。與
美國不同，英國經濟明顯受到脫歐不確定性的影響，企業投資受到嚴重掣肘，企業開始將部分功
能外移。所以英國央行一方面緩慢加息，另一方面強調風險。市場對加息反應不大，對之後央行
行長卡尼稱硬脫歐風險“Ｕｎｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｙ　Ｈｉｇｈ”（不舒服地高企）就反應強
烈，英鎊匯率跳水，兌美元輕鬆地跌破１﹒３關口。筆者認為文翠珊政府在脫歐談判上已經方寸
大亂，能否在期限前完成談判或獲得緩衝期，取決於歐盟的憐憫。歐盟最近在愛爾蘭邊境問題上
態度略有鬆動，默克爾有意放生英國，但是脫歐談判依然困難重重，英國經濟也可能因為海外投
資大跌而陷入困境。在筆者看來，英國因脫歐問題而處在長期不確定的商業環境中，不過英鎊進
入了超跌區，值得留意。
　
　　美國７月份增加了１５７Ｋ個非農業就業機會，比起分析員預測的１９３Ｋ和上期的
２４８Ｋ有大幅的回落，不過在完全就業環境下也算是強勁增長，撇除單月起伏看三個月平均數
的話，非農就業仍以２２４Ｋ的速度增加著，企業對製造業和專業人士的需求尤其熾烈，折射著
美國勞工市場和消費市場的前景，增長環境依然理想。特別值得一提的是，儘管就業機會增加良
好，工資增長維持在２﹒７％的同比增長水平，沒有進一步加速的跡象，聯儲暫時不必被逼加快
貨幣環境正常化。筆者認為，美國聯儲下個月會加息，１２月會再加息。強勁的收入增長和加稅
效應浮現，明年上半年還會有兩次加息，每次２５點。之後利率走向取決於當時的經濟數據。
　
　　本周沒有甚麼重要經濟數據。美國對伊朗制裁開始，油價可能波動。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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