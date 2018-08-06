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06/08/2018 10:38

【年金解惑－長者街訪】年金回報不吸引，望政府推全民退保

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎６日報道》記者訪問了共５位市民，包括４位年過７０歲的長者
及一位即將退休的市民，一致表示沒有購買並不打算購買公共年金。
　　對於政府推出供６５歲或以上長者購買的公共年金，年過７０歲的長者一致表示，年金需要
１５年才能「回本」，購買未必划算，所以都不打算購買。
　　８３歲的陳太表示，現時有申請生果金和間中申請新股作股票投資。她說，她們那代人已經
捱慣了，指生果金對她來說是「多有多使，少有少使」。
　　而現時８０歲的陳伯伯和不願透露姓名的７０歲婆婆均表示，自己沒有錢購買年金，又指不
知自己能活多久，所以不打算購買年金。婆婆指，現時的退休生活主要靠ＭＰＦ和子女供養。
　　同樣靠子女供養的７６歲陳婆婆表示，現時物價昂貴，年金回報不吸引。她又指，自己沒有
投資，閒時會去中心或幫忙打理家務，沒有收入也不太想去玩，不合資格申請政府資助的她形容
「有苦自己知」，希望政府可有全民休保障：「我一直都是家庭主婦，沒有退休保障，若有全民
退休保障，會開心些，若有３０００元一個月，每月省１０００元，一年都可以去次旅行，若問
子女拿，有時看見他們可能拮据也不好意思開口」。她又指，子女願意同住已經很難得，唯有互
相遷就，不加重子女的負擔。
　　另一位５０多歲的黃太表示，退休後也沒有打算購買公共年金，認為作股票投資更有效規劃
自己的退休計劃：「我會一路儲錢，一部分買收息股，一部分買有少少風險的股票」。她又指，
即使將來加息亦沒有購買的打算，認為趁不如踏入加息周期，做定期存款放入銀行。

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