《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）公布截至６月底止中期業績，其內列帳基準
稅前盈利１０７﹒１２億（美元．下同），按年升４﹒５８％，符合市場預期。
綜合５家券商預測，匯控上半年稅前盈利介乎１０４﹒５２億至１０９﹒３８億元，升幅２
％至６﹒８％。
至於母公司股東應佔利潤為７１﹒７３億元，按年升２﹒５％，每股基本盈利０﹒３６元，
派第二次中期息０﹒１元。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
06/08/2018 12:04
【匯控業績】中期列帳稅前盈利１０７億美元，升５％，符合預期
《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）公布截至６月底止中期業績，其內列帳基準
稅前盈利１０７﹒１２億（美元．下同），按年升４﹒５８％，符合市場預期。
綜合５家券商預測，匯控上半年稅前盈利介乎１０４﹒５２億至１０９﹒３８億元，升幅２
％至６﹒８％。
至於母公司股東應佔利潤為７１﹒７３億元，按年升２﹒５％，每股基本盈利０﹒３６元，
派第二次中期息０﹒１元。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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