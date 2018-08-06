【匯控業績】中期列帳稅前盈利１０７億美元，升５％，符合預期

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）公布截至６月底止中期業績，其內列帳基準

稅前盈利１０７﹒１２億（美元．下同），按年升４﹒５８％，符合市場預期。

綜合５家券商預測，匯控上半年稅前盈利介乎１０４﹒５２億至１０９﹒３８億元，升幅２

％至６﹒８％。

至於母公司股東應佔利潤為７１﹒７３億元，按年升２﹒５％，每股基本盈利０﹒３６元，

派第二次中期息０﹒１元。（ｃｈ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

