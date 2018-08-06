【匯控業績】第二季稅前盈利按年升至５９﹒５７億美元，符合預期

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）公布截至６月底止中期業績，第二季稅前利

潤５９﹒５７億（美元．下同），按年升１２﹒８％，按季升２５﹒３％，屬市場預期的範圍之

內。淨經營收益為１３３﹒４億元，按季跌１﹒５％，按年升近５％。

本通訊社綜合５間券商預測，集團次季列帳基準除稅前利潤介乎５７億至６１億美元，按年

升７﹒９至１５﹒５％，按季則升１９﹒９至２８﹒３％。（ｃｈ）

