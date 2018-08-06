《日入而息》匯控業績符合預期，恒生好過預期，港股只升１４３點

《今天重點》﹡匯控（００００５）第二季稅前盈利按年升至５９﹒５７億美元，符合預期

；匯豐銀行上半年稅前多賺２４％，港淨息差升２５點子；截至年中資本率

跌至１４﹒２％，ＲＯＥ跌至８﹒７％；中期列帳基準收入按年４％，淨利

息收益升９﹒６％；中期列帳稅前盈利１０７億美元，升５％，符合預期；

中期經調整除稅前利潤１２１億美元，按年跌２％；本港中期稅前盈利升

３０％，亞洲淨息差升１５點子；收入與支出增長率之差－５﹒６％；中期

「炒房」稅前利潤微升至３５﹒７億美元；亞洲稅前盈利升至９３﹒８億美

元，比重升至近８８％

﹡匯控（００００５）上周五再回購近３３６萬股，涉資逾２３９６萬英鎊；

匯豐控股已委任施俊仁為集團副主席；總裁范寧稱四大環球業務列帳基準及

經調整收入均升；杜嘉祺稱集團有能力進一步增加收入和擴大市場份額；范

寧稱未見貿易戰帶來影響，淨利息收益將成收入動力；亞洲將繼續推動業績

，不憂慮中國經濟硬著陸



《即日市況》﹡友邦騰訊力撐，惟港股尾市升幅收窄至１４３點收２７８１９



《深滬股市》﹡人幣未止跌貿戰再升級，滬指收跌１﹒３％近兩年半低



《美元匯價》﹡歐元區數據未如預期，料息差拉闊可高沽歐元；歐元最新報１﹒１５４５╱

４９，日圓最新報１１１﹒４２╱４５



《公司業績》﹡中電（００００２）中期總盈利升２５﹒８％，第二期中期息０﹒６１元；

中電中期中、澳業務盈利分別顯著增長７５﹒２％及１﹒９８倍

﹡信越（０６０３８）中期純利２００３萬跌逾８％，不派息

﹡恆生（０００１１）中期多賺２９％，第二次中期股息１﹒３元；中期淨利

息收入增加２０％，非利息收入升１０％

﹡光大綠色環保（０１２５７）中期盈利升４１％至６﹒４５億元，息６仙

﹡盈大地產（００４３２）中期虧損擴至１﹒９８億元，不派息

﹡國微技術（０２２３９）中期盈轉虧至８７萬美元，不派息

﹡心連心化肥（０１８６６）半年賺３﹒４億元人幣，升９４﹒７％，不派息

﹡中州證券（０１３７５）７月淨利潤按年跌１９﹒８６％

﹡香港電訊（０６８２３）中期溢利跌１２﹒６７％，分派２９﹒１２仙

﹡招商證券（０６０９９）７月淨利潤跌７％至４﹒６億元人民幣

﹡中信建投（０６０６６）７月淨利潤按月跌６４％至１﹒２５億元人民幣

﹡中信証券（０６０３０）７月淨利潤按年升７﹒３％

﹡廣發證券（０１７７６）７月淨利潤按年跌８﹒２％至３﹒５８億元人民幣



《公司資訊》﹡中國金融租賃（０２３１２）擬購內地智能共享產品業務

﹡中電（００００２）第二季冷氣用電增，上半年香港售電量按年升４﹒７％

；中電料貿易戰對業務有輕微影響，擬保持派息溫和增長

﹡東方海外（００３１６）中美貿易戰未見即時影響，引入更多東南亞貨品到

美國

﹡金斯瑞（０１５４８）建議購回股份

﹡阿里健康（０００２４１）售內地電信及信息業務，料賺１５４０萬元人幣

﹡俄鋁（００４８６）美國當局把公司一般許可證期限延期

﹡恆生（０００１１）中期貸款減值提撥及準備降六成，一級資本比率減至

１７﹒４％；恆生預期經營環境將會更具挑戰

﹡康寧（０２１２０）收購華東兩家醫院控股權，涉共２４２４萬元人民幣

﹡第一視頻（０００８２）獲徹銷配股禁制令申索

﹡華君國際（００３７７）斥８４９１萬元人民幣收購遼寧地作新能源車廠房

﹡匯聚科技（０１７２９）收購惠州工業用地，涉資１﹒４５億元人民幣

﹡達飛（０１８２６）向控股股東收購金融信息諮詢服務５１％股權

﹡香港電訊（０６８２３）中期流動ＡＲＰＵ跌至１９５元，流動通訊服務收

益增１％；香港電訊歡迎任何下調牌費建議，但對是次諮詢十分失望

﹡華潤醫藥（０３３２０）宋清辭任執董、總裁及執行委員會成員職務

﹡康哲藥業（００８６７）獲得類風濕性關節炎及肝細胞癌藥物之經銷協議

﹡信利國際（００７３２）７月綜合營業淨額按年減少約１０﹒６％



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）以３﹒５億元人民幣增持深Ａ天沃科技

﹡天津發展（００８８２）附屬向招商天合出售天津藥研院部份權益

﹡昆明機床（００３００）遭證監指令今早起停牌，暫未悉原因

﹡華潤子公司華潤資本獲發牌，力拓港金融業務

﹡報道指工行（０１３９８）要求各分行加大基礎設施、棚戶區等領域項目儲

備

﹡石藥（０１０９３）以２８００萬元人民幣收購同系製藥公司

﹡招商局港口（００１４４）成功發行１５億美元定息債券

﹡航基股份（００３５７）股份簡稱周四起改為「瑞港集團」



《神州民企》﹡建業地產（０８３２）７月物業銷售額按年升７６﹒７％

﹡首控（０１２６９）４億購教育公司，折讓近５％配股付

﹡綠業制藥（０２１８６）獲避孕透皮貼劑Ａｐｌｅｅｋ全球權利

﹡心連心（０１８６６）貿易戰使農產品價格上升有利公司收入

﹡陽光１００（０２６０８）７月銷售額按月跌５４﹒７％

﹡比亞迪（０１２１１）７月份銷量按月下跌０﹒７％

﹡融創（０１９１８）７月份合同銷售額按年升５４％



《中國要聞》﹡６月中國汽車進口量大降８７％，受關稅政策影響

﹡中信証券表示敲定徵稅商品清單助緩解Ａ股不確定因素

﹡中國最新擬對美加徵關稅清單，ＬＮＧ半導體等上榜

﹡美國對中國原油出口驟降，７月交付量為高位約一半

﹡據報華為使用美軟件引安全疑慮，面臨英政府加強審查

﹡工信部賽迪研究院表示上半年家電網購市場規模增２２％

﹡滴滴出行注資１０億美元成立小桔車服，陳熙任總經理

﹡騰訊雲硬盤故障致癱瘓，前沿數控索賠１１００萬元

﹡深交所表示完善停復牌制度，遏制「隨意停、長期停」

﹡華創證券表示資金利率極低，料人行或不再以逆回購放水

﹡發改委表示航空煤油進口到岸完稅價上調３％；發改委兩名副主任同時調研

中石油，要求保證下半年天然氣供應；汽、柴油價每噸均調高７０元人民幣

﹡四分一中國龍頭基金產品上半年蝕１７％

﹡永泰能源已償還部分逾期債息，母企質押子公司股權

﹡人行逆回購１２連停，無淨投放或淨回籠；人行盛松成稱影子銀行助滿足融

資需求，不應趕盡殺絕

﹡陝西商洛市兒童疑接種過期疫苗，市府回應稱登記錯誤

﹡報道指外匯風險準備金向境內外代客遠期售匯業務徵收

﹡茅台集團與華大集團擬就醫學大數據等簽訂合作協議

﹡內地第二季國際收支基本平衡，經常帳順差５８億美元

﹡招財貓Ｐ２Ｐ突清盤，三日前仍出席公開會議誇海口

﹡深南電Ａ表示前海土地整備計劃牽涉公司南山熱電廠地塊

﹡農夫山泉擬Ａ股ＩＰＯ，年營收１６０億元人民幣

﹡首批養老目標基金獲批文，華夏、南方及富國等入列

﹡百度系進軍體育賽事市場，愛奇藝聯新英體育成立合資

﹡阿里巴巴打假聯盟成員數量破百



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１０２４﹒１點，兩連升

﹡台積電總裁表示病毒事件對第三季營收影響不超過２％



《其他消息》﹡外國記者會邀請陳浩天演講，林鄭月娥稱完全不適合

﹡高院押後裁決黃毓民向梁振英擲杯案的定罪上訴

﹡陳茂波本周將訪問深圳及東莞

﹡港鐵黃竹坑站第三期項目明截標，估值最高３６１億元

﹡深股通全日用１６﹒７３億；滬股通全日用１４﹒９６億

﹡中大民調表示林鄭月娥及三司評分微升

﹡香港外國記者會表示邀嘉賓演講不代表認同或反對其觀點

﹡Ａｌｉｐａｙ ＨＫ流動支付平台接入信諾香港供購買醫療保險產品

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