《日出而作》鐵塔公開超購３６％，美股微升，貿戰升溫美元偏強

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５５０２．１８ 升 ３９．６０點╱０．１６％

標普５００ ２８５０．４０ 升 １０．０５點╱０．３５％

納斯達克 ７８５９．６８ 升 ４７．６６點╱０．６１％

倫敦富時１００ ７６６３．７８ 升 ４．６８點╱０．０６％

法蘭克福ＤＡＸ １２５９８．２１ 跌 １７．５５點╱０．１４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４７７．１８ 跌 １．８０點╱０．０３％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．３７，歐元兌美元１．１５６０



《最新資訊》﹡ｆｂ尋求美國大銀行分享客戶財務數據以提供新服務

﹡英國７月零售銷售增長１﹒６％，受世界盃熱潮帶動

﹡德國政府冀在外資取得德國企業１５％股權時介入審查

﹡ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｍｉｌａｎｏ收３００票超３倍

﹡私樓上半年６２２０伙落成，僅目標３４％

﹡新盤避新房策，上月５４６５伙趕申預售

﹡大眾財務半年存息２﹒３７５厘

﹡美股三大指數造好，ｆｂ漲近５％，美債收益率回落

﹡美元造好，英鎊下跌憂慮無序脫歐

﹡青建（０１２４０）料半年少賺６０％，物業銷售收益降

﹡港鐵（０００６６）６４沉降監測點，天榮站最嚴重

﹡天美（０１２９８）中期虧損擴大至１３７萬美元，不派息

﹡金泰豐（０８４７９）：主要股東昨出售１１﹒９％股權

﹡康達環保（０６１３６）７月已簽訂污水處理規模按年增０﹒８％



《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）斥１３３億悉數增持四附屬，發Ａ股支付

﹡瑞慈醫療（０１５２６）料中期虧損擴大至最多８５００萬人幣

﹡寶龍地產（０１２３８）首７月合約銷售增９１％至２０３億人幣



《神州民企》﹡卓爾智聯（０２０９８）１６２５萬人幣悉售有色金屬供應鏈附屬



《中國要聞》﹡上交所通知風險警示股票換手率達３０％可實施臨停

﹡上交所調整交易機制，實施最後三分鐘收盤集合競價

﹡報道指上半年券商資管規模減少２萬億，逾半淨收入跌

﹡北京互金協會發布自律承諾書，首批１６家企業作承諾

﹡北京將設互聯網法院，集中管轄涉互聯網第一審案件



《新股上市》﹡君實生物擬港上市，研發腫瘤免疫療法藥物

﹡騰訊（００７００）持股，微盟提上市申請

﹡中國鐵塔（００７８８）公開超購３６％，一手中籤１００％

﹡百濟神州（０６１６０）超購０﹒７３倍，中上限定價１０８元

