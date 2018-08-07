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即市新聞

07/08/2018 08:02

《日出而作》鐵塔公開超購３６％，美股微升，貿戰升溫美元偏強

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５５０２．１８　升　　　３９．６０點╱０．１６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８５０．４０　升　　　１０．０５點╱０．３５％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８５９．６８　升　　　４７．６６點╱０．６１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６６３．７８　升　　　　４．６８點╱０．０６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５９８．２１　跌　　　１７．５５點╱０．１４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４７７．１８　跌　　　　１．８０點╱０．０３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．３７，歐元兌美元１．１５６０
　
　　《最新資訊》﹡ｆｂ尋求美國大銀行分享客戶財務數據以提供新服務
　　　　　　　　﹡英國７月零售銷售增長１﹒６％，受世界盃熱潮帶動
　　　　　　　　﹡德國政府冀在外資取得德國企業１５％股權時介入審查
　　　　　　　　﹡ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ　Ｍｉｌａｎｏ收３００票超３倍
　　　　　　　　﹡私樓上半年６２２０伙落成，僅目標３４％
　　　　　　　　﹡新盤避新房策，上月５４６５伙趕申預售
　　　　　　　　﹡大眾財務半年存息２﹒３７５厘
　　　　　　　　﹡美股三大指數造好，ｆｂ漲近５％，美債收益率回落
　　　　　　　　﹡美元造好，英鎊下跌憂慮無序脫歐
　　　　　　　　﹡青建（０１２４０）料半年少賺６０％，物業銷售收益降
　　　　　　　　﹡港鐵（０００６６）６４沉降監測點，天榮站最嚴重
　　　　　　　　﹡天美（０１２９８）中期虧損擴大至１３７萬美元，不派息
　　　　　　　　﹡金泰豐（０８４７９）：主要股東昨出售１１﹒９％股權
　　　　　　　　﹡康達環保（０６１３６）７月已簽訂污水處理規模按年增０﹒８％
　
　　《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）斥１３３億悉數增持四附屬，發Ａ股支付
　　　　　　　　﹡瑞慈醫療（０１５２６）料中期虧損擴大至最多８５００萬人幣
　　　　　　　　﹡寶龍地產（０１２３８）首７月合約銷售增９１％至２０３億人幣
　
　　《神州民企》﹡卓爾智聯（０２０９８）１６２５萬人幣悉售有色金屬供應鏈附屬
　
　　《中國要聞》﹡上交所通知風險警示股票換手率達３０％可實施臨停
　　　　　　　　﹡上交所調整交易機制，實施最後三分鐘收盤集合競價
　　　　　　　　﹡報道指上半年券商資管規模減少２萬億，逾半淨收入跌
　　　　　　　　﹡北京互金協會發布自律承諾書，首批１６家企業作承諾
　　　　　　　　﹡北京將設互聯網法院，集中管轄涉互聯網第一審案件
　
　　《新股上市》﹡君實生物擬港上市，研發腫瘤免疫療法藥物
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）持股，微盟提上市申請
　　　　　　　　﹡中國鐵塔（００７８８）公開超購３６％，一手中籤１００％
　　　　　　　　﹡百濟神州（０６１６０）超購０﹒７３倍，中上限定價１０８元

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