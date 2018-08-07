《套期保值》油價昨天（６日）上升，紐約期油升５２美仙，收報６９﹒０１美元；布蘭特
期油升５４美仙，收報７３﹒７５美元。
美國第一階段對伊朗制裁今天（７日）即將生效，並計劃１１月恢復對伊朗石油制裁，特朗
普表示，盡可能使多些國家停止入口伊朗原油。
另一方面，沙特７月原油產量較６月減少每日２０萬桶至１０２９萬桶，油價反彈。不過，
紐約期油仍然受制於每桶７０美元，料仍在區間盤整，６６﹒５０－７０﹒５０美元上落。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
07/08/2018 09:34
《套期保值－蕭猷華》油價仍在區間上落
《套期保值》油價昨天（６日）上升，紐約期油升５２美仙，收報６９﹒０１美元；布蘭特
期油升５４美仙，收報７３﹒７５美元。
美國第一階段對伊朗制裁今天（７日）即將生效，並計劃１１月恢復對伊朗石油制裁，特朗
普表示，盡可能使多些國家停止入口伊朗原油。
另一方面，沙特７月原油產量較６月減少每日２０萬桶至１０２９萬桶，油價反彈。不過，
紐約期油仍然受制於每桶７０美元，料仍在區間盤整，６６﹒５０－７０﹒５０美元上落。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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