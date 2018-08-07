內房賭股回勇，港股再重上二萬八，現升２１２點報２８０３１

《經濟通通訊社７日專訊》內房股及賭股回勇，港股再重上二萬八，現升２１２點或升

０﹒７６％，最新報２８０３１，主板成交６８﹒２６億元。

恆大（０３３３３）發盈喜，暫急升最多１３％，帶動內房股回勇，碧桂園（０２００７）

升４﹒５９％，報１１﹒４元。另外，賭股亦反彈，金沙中國（０１９２８）升２﹒７％，報

３８﹒１元；銀娛（０００２７）升２﹒２３％，報５７﹒４元。

恆生（０００１１）績後獲大摩唱好，現亦急升３﹒５％報２１２﹒８元。

國企指數報１０７８８，升０﹒８０％或升８６點。上證綜合指數報２７２７﹒０４，升

２１﹒８８點或升０﹒８１％，成交１２８﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １１﹒４０元 升４﹒５９％

恆生銀行（０００１１） ２１２﹒８０元 升３﹒５０％

金沙中國（０１９２８） ３８﹒１０元 升２﹒７０％

銀河娛樂（０００２７） ５７﹒４０元 升２﹒２３％

中海外 （００６８８） ２３﹒６０元 升１﹒９４％

華潤置地（０１１０９） ２７﹒３５元 升１﹒８６％



中國移動（００９４１） ６９﹒７５元 升０﹒７２％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒０５元 升０﹒６７％

騰訊控股（００７００） ３５５﹒００元 升０﹒５７％

建設銀行（００９３９） ７﹒０２元 升０﹒５７％

匯豐控股（００００５） ７２﹒２５元 跌０﹒５５％

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